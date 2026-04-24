Pogátsa Zoltán: Kizárt, hogy Orbán Viktor ebből a politikai és gazdasági összeomlásból visszajöjjön

Beszélgetésünket természetesen az április 12-ei választások értékelésével kezdtük. Azzal, hogy a Tisza Párt elsöprő, kétharmados győzelme után mi lesz a tizenhat éven át kormányzó Fidesszel, valamint Orbán Viktorral. Aztán áteveztünk a 2022–2026-os kormányzati ciklusban végig stagnált magyar gazdaságra. Arra fókuszálva, hogyan lehet azt növekedési pályára állítani, miből, milyen forrásokból lehet ezt megvalósítani, honnan hová kell átcsoportosítania pénzeket a májusban felálló Magyar-kormánynak. Az erről való elmélkedés közben Pogátsa Zoltán azt is elmagyarázta, miért járnak sokan tévúton a magyar államadósság megítélésében.

Vendégünkkel végigvettük a Tisza Párt által eddig tett ígéreteket is, elemeztük azok várható hatását. Így a 2030–31-re kilátásba helyezett euróbevezetést, az adórendszer átalakítását – amelynek egy konkrét elemét, a minimálbér szja-jának 9 százalékra való leszállítását a gazdasági és energiaügyi miniszterjelölt, Kapitány István már be is jelentette –, azon belül a vagyonadó kivetését. S kitértünk arra az ugyancsak sokat foglalkoztató kérdésre, hogy mit lehetne és kéne tenni egy igazságosabb nyugdíjrendszer érdekében.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:04 Beköszönés

1:12 A választás eredményének értékelése

15:15 Hogyan lehet a magyar gazdaságot talpra állítani?

22:42 Miből lesz forrás, honnan hová kell átcsoportosítani?

28:02 Az államadóssággal kapcsolatos tévhitről

32:50 Az euróbevezetésről

42:00 Versenyfutás az idővel: visszaszerezhetők az uniós pénzek?

46:13 Az adórendszer átalakításáról

57:20 Hozzá kell és lehet-e nyúlni a nyugdíjrendszerhez?

1:00:53 Elköszönés

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)