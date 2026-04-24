3p
Makró Klasszis klub beszámoló Podcast Videók Pogátsa Zoltán

Pogátsa Zoltán: Kizárt, hogy Orbán Viktor ebből a politikai és gazdasági összeomlásból visszajöjjön

Izsó Márton - Csabai Károly

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense az április 23-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 96. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Beszélgetésünket természetesen az április 12-ei választások értékelésével kezdtük. Azzal, hogy a Tisza Párt elsöprő, kétharmados győzelme után mi lesz a tizenhat éven át kormányzó Fidesszel, valamint Orbán Viktorral. Aztán áteveztünk a 2022–2026-os kormányzati ciklusban végig stagnált magyar gazdaságra. Arra fókuszálva, hogyan lehet azt növekedési pályára állítani, miből, milyen forrásokból lehet ezt megvalósítani, honnan hová kell átcsoportosítania pénzeket a májusban felálló Magyar-kormánynak. Az erről való elmélkedés közben Pogátsa Zoltán azt is elmagyarázta, miért járnak sokan tévúton a magyar államadósság megítélésében.

Vendégünkkel végigvettük a Tisza Párt által eddig tett ígéreteket is, elemeztük azok várható hatását. Így a 2030–31-re kilátásba helyezett euróbevezetést, az adórendszer átalakítását – amelynek egy konkrét elemét, a minimálbér szja-jának 9 százalékra való leszállítását a gazdasági és energiaügyi miniszterjelölt, Kapitány István már be is jelentette –, azon belül a vagyonadó kivetését. S kitértünk arra az ugyancsak sokat foglalkoztató kérdésre, hogy mit lehetne és kéne tenni egy igazságosabb nyugdíjrendszer érdekében.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:04 Beköszönés

1:12 A választás eredményének értékelése

15:15 Hogyan lehet a magyar gazdaságot talpra állítani?

22:42 Miből lesz forrás, honnan hová kell átcsoportosítani?

28:02 Az államadóssággal kapcsolatos tévhitről

32:50 Az euróbevezetésről

42:00 Versenyfutás az idővel: visszaszerezhetők az uniós pénzek?

46:13 Az adórendszer átalakításáról

57:20 Hozzá kell és lehet-e nyúlni a nyugdíjrendszerhez?

1:00:53 Elköszönés

A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

Egyes hajók áthaladási foglalásáért a Panama-csatornán több mint egymillió dolláros (312 millió forint) díjat fizettek a közelmúltban árverésen – közölte csütörtökön a Panama-csatorna Hatóság, hozzátéve, hogy a szokatlanul magas árak inkább a kereslet ideiglenes emelkedését tükrözik, és nem tartós torlódást a csatornán.

Új, ötéves tervet hirdetett Kína, amiben az Egyesült Államokat is megemlítik. A kínai gazdaság épp azokon a technológiai területeken erősíthet a következő években, amelyeken most még jelentős mértékben ki van szolgáltatva az amerikaiaknak. Nem véletlen, hogy Donald Trump is nagyon menne már Pekingbe tárgyalni a kínai elnökkel, de az iráni háború miatt egyelőre nincs erre lehetősége.

A közgazdásszal, szociológussal a Soproni Egyetem docensével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Csányi Sándor cége üthette nyélbe az első nagy üzletet a választások után

A második leggazdagabb magyar vállalkozása a Gazdasági Versenyhivatal engedélyére vár.

A Mol is bejelentette, hogy működik a Barátság

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Több mint kétéves csúcsra pörgött a gazdasági hangulat Magyarországon: ez már a választás hatása

Jelentősen nőtt, 27 havi csúcsára emelkedett a GKI Gazdaságkutató konjunktúra-indexe áprilisban. Az üzleti és a fogyasztói várakozások is javultak – mondta Petz Raymund vezető kutató a GKI csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Orbán Viktorék után titokzatosan nagy lyuk tátong a büdzsében

Szinte teljesen kiürítette az államkasszát az Orbán-kormány márciusig.

Kiszámoltuk: ilyen lehet Magyar Péterék szja-rendszere

Kétkulcsos, 4 millió forintig 9, efölött 20 százalékos, sávosan progresszív személyijövedelemadó-rendszerben gondolkozhat a megalakulás előtt álló Tisza-kormány. Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzés ugyanakkor számos kérdőjelet is meghagy a többi jövedelem adózását illetően. Bár a felvetett intézkedés széles rétegeknek adócsökkentést hoz, mi azért annak fonákjára is rávilágítunk.

Erste: Ha a konkrét ügyben vizsgálat indul, állunk rendelkezésre

Megérkezett a bank reakciója Simor Andrással kapcsolatban.

Újabb vezető márka az AutoWallis-nál

A Geely Ausztriában debütál a magyar csoporttal.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

