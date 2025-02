Pogátsa Zoltán: Nagyon helyes, hogy Magyar Péter 10 milliárd felett vagyonnövekedési adót vezetne be

Pogátsa Zoltán korábban a Klasszis Klub Live vendége is volt, nézze vissza adásunkat>>>

00:38:27 A kormány és az ellenzék is téved

Az elsőként színre lépő Tisza Párt-vezető zavarba ejtően részletes gazdasági programot prezentált – benne gazdaságpolitikai, nyugdíjpolitikai, vidékfejlesztési, agrárpolitikai, egészségügyi és oktatási tematikával –, amellyel a vele szemben megfogalmazott kritikákat, miszerint nincs programja, szerelhette le. Adta magát, hogy Orbán majd építkezik Magyar javaslataiból, például abból, amely a 2022 közepén gyakorlatilag kinyírt kisvállalkozások tételes adója (kata) részleges visszahozatalára vonatkozott. Már csak azért is, mert állítólag a kata megszigorítása sok szavazót fordított el a Fidesztől, ez volt az a bizonyos utolsó csepp a pohárban. Bár ezt a magas labdát nem csapta le a miniszterelnök több olyan intézkedést is belengetett, amelyek nyilvánvalóan azt célozták, hogy a választói hangulat a kormánypárt javára javuljon. Így Pogátsa Zoltán közgazdásszal beszéltünk a 100 gyár programjáról, a nyugdíjasok áfa-visszatérítéséről, a két- és háromgyermekesek adómentességéről, valamint természetesen Magyar Péter programjáról.

