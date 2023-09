Pogátsa Zoltán: nem látszik, mi húzhatná ki Magyarországot a gödörből

A Pénzcentrumnak adott interjút a neves közgazdász, szociológus, ebben úgy fogalmazott, hogy a vágtató hazai infláció és a magas kamatkörnyezet miatt a fogyasztás és a beruházások mértéke is visszaesett, noha éppen ezek pörgethetnék fel a gazdaságot, így egyelőre nem látni, hogy mi húzhatja ki az országot a gödörből.

Hozzátette, véleménye szerint a kormányzat egyfajta csapdahelyzetbe került, ugyanis amint megpróbál orvosolni egy problémát, az azonnal továbbgyűrűzik egy másik területre. Úgy látja, hogy az eddigi, egyébként sok szempontból sikeres politika mostanra megrekedt, és számos területen egészen más irányban kéne elindulnunk ahhoz, hogy Magyarország egy sikeres és gazdasági értelemben a lehető leginkább független ország lehessen.

Az azzal kapcsolatos kérdésre, hogy továbbra is kétségesnek látja-e azt, hogy év végére egyszámjegyű legyen az infláció, elmondta, továbbra is így gondolja mindezt. Pogátsa Zoltán szerint ha semmi sem történik időközben, teljes reális lenne a cél, hiszen szimpla matematika az, ha tavaly év közepén ugrott meg az infláció, akkor a sima bázishatás miatt idén le kellett volna jönnie a második félévben.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy azóta viszont volt néhány, a költségvetés stabilizálását célzó intézkedés, melyek nagyjából most gyűrűznek be, és tovább emelik az árakat. Például augusztus elsejével lettek kivezetve az ársapkák, és új adóterhek is vannak, amiket érvényesíteni fognak az árakban. Véleménye szerint óriási kérdés a második félévben a nyugdíjak rendezése, ráadásul továbbra is jelentős a hiány a költségvetésben, ezért várható, hogy a második félévben is lesznek további korrekciók. Ha ezek például adóemelések formájában öltenek testet, akkor azt egy az egyben áthárítják a cégek a lakosságra – tette hozzá. Kijelentette,

most konkrétan nem merné megjósolni, hogy lemegy-e az infláció 10 százalék alá vagy sem.

A magyar gödrök esete

A portál felvetette, hogy augusztus 18-i rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök jóval optimistább volt, és majdhogynem biztosra mondta, hogy valamikor október és december között 10 százalék alá megy az infláció, jövőre pedig 5-6 százalékra szorítaná mindezt. A közgazdász ennek realitásával kapcsolatban elmondta, sok múlik azon, hogyan alakulnak a költségvetési folyamatok, példaként pedig egy régi magyar filmet említett, amelyben „egy faluban ásnak egy gödröt, és rájönnek, hogy ott van egy nagy adag sitt, amivel kell valamit kezdeni, ezért ásnak egy másik gödröt, amibe belerakják a sittet, de akkor megint kell egy gödör... És így tovább.”

Véleménye szerint ez történik most a magyar gazdaságban is: indult a gázárak emelkedésével, amely lukat vágott a költségvetésbe, ez átgyűrűzik az euróárfolyamba, ami nagy hatással van az inflációra. Hozzátette, az árfolyamot próbálják kezelni azzal, hogy emelik a kamatokat, a folyamat pedig így tovább gyűrűzik a kamatpolitikába, ez viszont leállítja a hitelezést, recesszió lesz, ami visszaüt az adóbevételek csökkenése miatt a költségvetési politikában. Mindezt kezelni kellett valahogy, lesz belőle megszorítás – tette hozzá Pogátsa Zoltán.

A gondolatmenetet folytatva kijelentette:

amikor a kormány stabilizál, ez tovább emeli az inflációt, ezért az emberek nem fogyasztanak, ez pedig recessziót okoz. Ekkor a kormányzatnak kellene valamit kezdenie a recesszióval, ezért az állam elkezd hitelezni, míg a magas kamatok miatt a magánszektorban leáll a hitelezés. Az állam hitelezése viszont tovább emeli a hiányt a költségvetésben. Folyamatosan pakoljuk a sittet az egyik gödörből a másikba, és azért nehéz megjósolni, hogy jövőre mi lesz, mert négy negyedév óta recesszióban vagyunk, és nem látom, hogy a fogyasztás emelkedne. Az embereknek elfogytak a megtakarításaik, így a hazai fogyasztás emelkedése szerintem nem fogja kihúzni Magyarországot a recesszióból.

