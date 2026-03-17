Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Politico: kezdenek nagyon bepipulni Orbán Viktorra Brüsszelben

mfor.hu

Ez a húzás most tényleg az utolsó csepp lehet? Soha nem látott frusztrációt okoz a magyar kormány hátraarca az ukrán hitel ügyében uniós körökben.

Szijjártó Péter és Orbán Balázs is arról beszélt hétfőn, hogy a német külügyminiszter, Johann Wadephul „megfenyegette” Magyarországot azért, mert a magyar kormány továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását, illetve az újabb uniós, Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását. A magyar kormány a Barátság olajvezeték állításuk szerint „politikai okokból” történő ukrán lezárva tartása miatt blokkolja e lépéseket.

„Ilyen nyílt, durva, szégyentelen fenyegetőzéssel még nem találkoztam”

– fogalmazott a magyar külügyminiszter, aki szerint „súlyos következményekkel” fenyegette Wadephul a magyar vezetést.

A Politicónak nyilatkozó uniós diplomaták azonban cáfolták, hogy a német külügyminiszter e szavakat használta volna. Azt viszont elmondta Wadephul, hogy amennyiben a magyar kormány nem változtat az álláspontján, akkor az uniónak el kell azon gondolkoznia, hogy a jövőben mihez kezdjen ilyen helyzetekben.

És nem volt egyedül. A diplomaták szerint több uniós külügyminiszter is felszólalt a magyar kormány ellen, 

„néhányan a német miniszternél is sokkal direktebb nyelvezetet használva”.

A Politico szerint általánosságban is egyre élesebben fogalmaznak uniós körökben a magyar kormánnyal szemben, és Orbán Viktor obstrukciója egyre inkább frusztrálónak bizonyul. Az különösen zavarja az uniós diplomatákat, hogy ezúttal a magyar kormány egy korábbi ígéretét teszi semmissé, hogy az egyszer már elfogadott vészhelyzeti ukrán hitel ügyében visszakozott.

„Ne felejtsük el: Orbán elfogadta a hitelt a decemberi uniós csúcson. És Magyarország még egyszer beleegyezett, amikor a tanács döntött az álláspontjáról az uniós  Állandó Képviselők Bizottságában. Csak a legutolsó pillanatban csináltak hátraarcot. Ez nem arról szól, hogy nem engedik Magyarországot megvédeni az érdekeit,; arról szól, hogy Magyarország nem tartja magát a szavához, mindenki más érdekeinek kárára”

– fogalmazott egy frusztrált uniós diplomata.

 

 

 

70 milliárdnál is többet kértek már az államtól otthonfelújításra

De még mindig érdemes lehet belevágni.

Komoly válság lehet az iráni háborúból. Nem volt B terve Trumpnak?

A magyar gazdaságnak is állnia kell az iráni háború költségeit

Az elmúlt napokban a nemzetközi hírekben az egyik legfontosabb téma a Hormuzi-szoros lezárása lett. A nemzetközi olajkereskedelem ütőerének tartott térségen halad át a világ olajtermelésének az ötöde, és az LNG-gáz szállításában is óriási a szerepe. A háború miatt megugró energiaárak a magyar gazdaság szempontjából is nagyon fájdalmasak. Ugyanakkor az alternatív szállítási útvonalak beindítása némi enyhülést hozhat.

A mezőgazdaságot érinti a kérés.

A csehek szívesen vezetnék a missziót is.

Magyarországot és Szlovákiát köti össze.

Egy nem iráni tanker átjutott.

Jaksity Györgyöt kérdezzük: hogyan lehetne kirángatni a gazdaságot a gödörből?

A Klasszis Klub Live következő, március 24-én 15 óra 30 perckor kezdődő egyórás élő adásának vendége ezúttal a Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász végzettségű alapítója, elnöke, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnöke lesz. Szokás szerint azonban nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Csak ideig-óráig jelent segítséget az üzemanyagárak befagyasztása, a Magyarországon a közúti árufuvarozókra is vonatkozó, március 10-től hatályos védett áras rendszer. A szektor vállalkozásai már a harmadik egymást követő évüket kezdik meg számottevő nyereség nélkül, az elégedetlenség tavaly december végén egy nagy tüntetésbe torkollott. A szállítmányozás drágulását a fogyasztók a saját pénztárcájukon is megérezhetik.

Az Állami Számvevőszék elemzői a közzétételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban tártak fel hiányosságokat a vagyonkezelő alapítványoknál. 

