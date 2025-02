Pont az drágul a boltokban, ami mindenkinek fáj

Bár akadnak olyan termékek, amelyek olcsóbban szerezhetőek be, mint egy évvel ezelőtt, jóval több terméknél mért jelentős áremelkedést a Privátbankár legfrissebb Árkosár-felmérése . A leginkább dráguló termékek között ráadásul túlnyomórészt alapvető élelmiszerek vannak, amely különösen fájdalmas lehet a családoknak. Az okokról és a lehetséges megoldásokról Gáspár András lapigazgatóval beszélgetett M. Szűcs Péter a Trend FM reggeli műsorában – a beszélgetést itt hallgathatja meg:

Továbbra is gyorsuló tempóban drágulnak az élelmiszerek Magyarországon, a közelgő inflációs adatközlés minden bizonnyal erről tanúskodik majd – mondta a Trend FM reggeli műsorában munkatársunk. Gáspár András lapigazgató felhívta a figyelmet: bár minden érintett megpróbál a maga szemszögéből választ adni a gyorsuló inflációra, a folyamat csak rendszerben értelmezhető – ha nem így gondolkodnak róla, akkor épp ellentétes hatást érhetnek el a szereplők. A kormány részéről inkább együttműködésre lenne szükség a kereskedelmi szektorral, a kiszámíthatóság biztosítására – és nem újabb árstopokra, ami egyszer már balul sült el.

