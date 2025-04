Pórul járhatnak a beszerzési árakkal trükköző kereskedők

Négy hete tartanak az ellenőrzések, és van olyan, aki már ez idő alatt sem nyújtotta be hiánypótlás és kérés ellenére sem az alátámasztó dokumentumokat.

„A benyújtásra rendelkezése álló határidőt maguk a kereskedők képviselői határozták meg, amikor az ellenőrzés elején közösen leültünk” – jelentette ki. Kérésüknek megfelelően kaptak módszertani útmutatót is, hogy hogyan kell a beszerzési árat kiszámítani".

Eljárási bírságra számíthatnak azok a kereskedők, akik az árréscsökkentés ellenőrzése során nem nyújtják be a beszerzési ár alátámasztására vonatkozó dokumentumokat. „Nem elég a hasraütésszerű beszerzési áraknak a meghatározása” – fogalmazott az Infostart híre szerint.

