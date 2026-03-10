Pozitív példaként említette Putyin Magyarországot, így térne vissza Oroszország Európába

Oroszország kész együttműködni az európai szénhidrogén-vásárlókkal is, ha ők garantálják a hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes együttműködést – jelentette ki Vlagyimir Putyin az energetikai helyzetről a Kremlben hétfőn az MTI tudósítása szerint.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig is megbízható energiahordozó-szállító volt és továbbra is szállítani fog azokba az országokba, amelyek bevált szerződő felek – például Magyarországra és Szlovákiába.

„Ha az európai vállalatok, az európai vásárlók hirtelen úgy döntenek, hogy átorientálódnak, és hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes, stabil együttműködést biztosítanak számunkra, akkor szívesen szállítunk nekik is. Mi soha nem zárkóztunk el ez elől. Készek vagyunk együttműködni az európaiakkal is” – mondta Putyin, aki megjegyezte ugyanakkor, hogy az orosz fél igényli, hogy az európaiak jelezzék feléjük, hogy készek és akarnak is együttműködni,

Putyin kitért arra is, hogy hamarosan életbe lépnek az uniós tilalmak az orosz gáz rövidtávú megállapodások keretében történő vásárlására: április 25-től a cseppfolyósított fölgázra (LNG), június 17-től pedig a csővezetéken szállított gázra vonatkozóan. „Ezzel kapcsolatban már megfogalmazódott a feladat, hogy a kormány és az orosz vállalatok mérlegeljék a szállítások leállításának lehetőségét és célszerűségét (…) az európai piacra, ne várjanak arra, amíg demonstratív módon becsapják előttünk az ajtót, hanem tegyék meg ezt már most

– jelentette ki.

Irántól is beszélt Putyin

Az orosz vezető szerint a szénhidrogénpiac keresleti és kínálati egyensúlya a közel-keleti konfliktus miatt változik, és ez új, stabil árszintet eredményez majd. Rámutatott, hogy a ma gyakorlatilag lezárt Hormuzi-szoroson 2025-ben a világ olajexportjának mintegy egyharmadát bonyolították le.

„A szoros használatához kötött olajkitermelés már a következő hónapban teljesen leállhat. Máris csökkenni kezdett” – tette hozzá.

Putyin szerint az olajár az elmúlt hetekben már több mint 30 százalékkal emelkedett, és további növekedés, illetve ingadozások várhatók. „A jelenlegi körülmények között fokozódik a vevők közötti verseny az elérhető energiaforrásokért és a stabil, kiszámítható ellátás biztosító szállítókért” – tette még hozzá.

