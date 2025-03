Újabb kijózanító pofont kapott az Orbán-kormány külföldről

Azáltal, hogy a Magyar Nemzeti Bankot a növekvő infláció sem késztette kamatemelésre, az úgynevezett visszatekintő reálkamatok rangsorán is hátrébb csúszott. A 0,9 százalékpontos mutató már csak a 16. legmagasabb, miközben nem is olyan régen még az első ötben volt a hazai bankok bankja – derül ki a Privátbankár Európai Inflációs Körképből.

A még a januárinál is magasabb, 5,6 százalékos februári éves fogyasztóiár-indexnél továbbra sem lehet magasabbat találni az Európai Unióban.

Ennél magasabbat az Európai Unió 26 másik tagállamainak egyikében sem találni – derül ki laptársunk legfrissebb Privátbankár Európai Inflációs Körképéből , amely a cikk megjelenéséig adatait közlő 40 ország mutatóit monitorozza. Két év után tehát ismét előállt az a helyzet, hogy az EU-ban miénk a rekordmagas infláció. Igaz, ez már januárban is így volt, a múlt hónapban nem sikerült tehát javítanunk.

Ahogy arról beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal februárban még a januárinál is nagyobb inflációt mért. A tavaly szeptemberben még 3 százalékos éves fogyasztóiár-index hónapról hónapra felfelé araszolgat, s a múlt hónapban már 5,6 százalékot ért el.

Az 5,6 százalékos februári éves infláció immár második hónapja a legmagasabb az Európai Unióban, de az egész kontinensen is csak négy államban rosszabb a helyzet.

