Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Mérsékelten emelhetik a kitermelést az OPEC+ olajkartell tagjai. Ez a növelés azonban nagyrészt csak papíron létezhet mindaddig, amíg az Egyesült Államok és Irán közötti háború továbbra is akadályozza a közel-keleti olajszállításokat.

Az OPEC+ hét országa megállapodott abban, hogy júniusban mintegy napi 188 ezer hordóval emelik az olajkitermelési célokat. Ez sorozatban a harmadik havi növelés – írta meg a Reuters az olajkartell ügyeire jól rálátó forrásaira hivatkozva. Az OPEC+ közleménytervezete is ezt támasztja alá.

A lépés célja annak a demonstrálása, hogy a csoport kész növelni a kínálatot, amint véget ér az iráni háború. Emellett a szervezet az Egyesült Arab Emírségek e heti kilépése ellenére is folytatja a kitermelési kvóták emelésére vonatkozó terveit – tették hozzá a források.

A kínálat bővítése alapvetően az olajárak csökkenését jelentené, ami azonban a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros kettős blokádja miatt nem tud megtörténni. Jelenleg is mind az észak-amerikai könnyűolaj (WTI), mind az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 100 dollár fölött áll.

A Klasszis Podcastnak a héten nyilatkozó szakértő elmondta, hogy a piac azt várja, hogy az olajárak 2027-ben ismét visszakorrigálhatnak az 50-70 dollár közötti sávba. A 100 dolláros szint ugyanis senkinek sem kedvez. A beszélgetést itt hallgathatják vissza:

A vasárnapi egyeztetésen részt vevő hét tag: Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán. Az Egyesült Arab Emírségek távozásával az OPEC+ 21 tagot számlál – köztük Iránt is –, ugyanakkor az elmúlt években havi termelési döntésekben csak ez a hét ország, valamint az Emirátusok vett részt.

A február 28-án kezdődött iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros lezárása súlyosan visszavetette az OPEC+ tagjai, így Szaúd-Arábia, Irak és Kuvait, valamint az Egyesült Arab Emírségek exportját. A konfliktus kirobbanása előtt ezek az országok voltak az egyetlenek a csoportban, amelyek képesek voltak növelni kitermelésüket.

Az olajkitermelés emelése nagyrészt szimbolikus marad mindaddig, amíg újra nem indul a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson keresztül, és még ezt követően is hetekbe, ha nem hónapokba telhet, mire a szállítások normalizálódnak

– mondták Öböl-menti olajipari vezetők és globális olajkereskedők.

A fennakadások az olajárakat négyéves csúcsra, hordónként 125 dollár fölé emelték (innen enyhén visszakorrigáltak), miközben elemzők már egy-két hónapon belül széles körű repülőgépüzemanyag-hiányt és a globális infláció megugrását vetítik előre.

Az OPEC+ tagállamok teljes nyersolaj-kitermelése márciusban átlagosan napi 35,06 millió hordó volt, ami 7,70 millió hordóval maradt el a februári szinttől – közölte az OPEC a múlt havi jelentésében. A legnagyobb visszaesést Irak és Szaúd-Arábia szenvedte el az exportkorlátozások miatt.

Az OPEC+ hét tagja június 7-én ismét ülésezik majd ismét – áll a közleménytervezetben.

A 13 milliárd dolláros világbajnokság – a FIFA mennybe megy?

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezett tornából származó bevételek a sporttörténet legjövedelmezőbb versenyét ígérik – a szakszövetségnek.

Magyarország esélyt kap egy 180 fokos fordulatra – kommentálta a választások eredményét friss elemzésében az Erste Bank.

Orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét vasárnapra virradóra, aminek következtében egy ember meghalt – közölték a helyi hatóságok.

A következő héten minden nap publikál statisztikát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Megjelennek a legfrissebb inflációs, ipari, kiskereskedelmi adatok, és az államháztartás április végi helyzetéről szóló gyorsjelentést is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Pénteken az iráni háború kapcsán ismét elterjedt egy pozitív hír, a befektetők pedig remélik, hogy valóban lezárulhat a konfliktus. Az olaj ára esett, ugyanakkor az elmúlt hetek tapasztalatai alapján érdemes óvatosnak lenni. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő napokban csökkenhet az üzemanyagok piaci ára. Bár a leendő kormány hitet tett az ársapka fenntartása mellett, ez csak átmeneti megoldás lehet.

Már 114 vagyonkezelő alapítványt tartanak nyilván a bíróságok.

Folyamatos a visszapótlás. 

A KATA adózási forma esetleges visszavezetése a napokban ismét napirendre került, ami hosszabb távon a vállalkozók lakáshitelhez jutási esélyeit is javíthatja. A 2022-es KATA-szigorítás után sok egyéni vállalkozó került át átalányadózásba, ami több esetben csökkentette a bankok által figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmet. Ez közvetlenül hatással lehetett az elérhető hitelösszegre és a hitelképességre is – derül ki a money.hu friss elemzéséből.

A vártnál lassabb ütemben nőtt az euróövezeti GDP az első negyedévben.

A várakozásokat is felülmúlta a drágulás üteme az euróövezetben: az áprilisi infláció 3 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabbra gyorsult. A háttérben elsősorban az energiaárak drasztikus emelkedése áll, amit a közel-keleti feszültségek fűtenek.

