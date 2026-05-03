Próbálkozik, de hatástalan az olajkartell az iráni háború miatt

Az OPEC+ hét országa megállapodott abban, hogy júniusban mintegy napi 188 ezer hordóval emelik az olajkitermelési célokat. Ez sorozatban a harmadik havi növelés – írta meg a Reuters az olajkartell ügyeire jól rálátó forrásaira hivatkozva. Az OPEC+ közleménytervezete is ezt támasztja alá.

A lépés célja annak a demonstrálása, hogy a csoport kész növelni a kínálatot, amint véget ér az iráni háború. Emellett a szervezet az Egyesült Arab Emírségek e heti kilépése ellenére is folytatja a kitermelési kvóták emelésére vonatkozó terveit – tették hozzá a források.

A kínálat bővítése alapvetően az olajárak csökkenését jelentené, ami azonban a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros kettős blokádja miatt nem tud megtörténni. Jelenleg is mind az észak-amerikai könnyűolaj (WTI), mind az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 100 dollár fölött áll.

A Klasszis Podcastnak a héten nyilatkozó szakértő elmondta, hogy a piac azt várja, hogy az olajárak 2027-ben ismét visszakorrigálhatnak az 50-70 dollár közötti sávba. A 100 dolláros szint ugyanis senkinek sem kedvez. A beszélgetést itt hallgathatják vissza:

A vasárnapi egyeztetésen részt vevő hét tag: Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazahsztán, Oroszország és Omán. Az Egyesült Arab Emírségek távozásával az OPEC+ 21 tagot számlál – köztük Iránt is –, ugyanakkor az elmúlt években havi termelési döntésekben csak ez a hét ország, valamint az Emirátusok vett részt.

A február 28-án kezdődött iráni háború, illetve a Hormuzi-szoros lezárása súlyosan visszavetette az OPEC+ tagjai, így Szaúd-Arábia, Irak és Kuvait, valamint az Egyesült Arab Emírségek exportját. A konfliktus kirobbanása előtt ezek az országok voltak az egyetlenek a csoportban, amelyek képesek voltak növelni kitermelésüket.

Az olajkitermelés emelése nagyrészt szimbolikus marad mindaddig, amíg újra nem indul a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson keresztül, és még ezt követően is hetekbe, ha nem hónapokba telhet, mire a szállítások normalizálódnak

– mondták Öböl-menti olajipari vezetők és globális olajkereskedők.

A fennakadások az olajárakat négyéves csúcsra, hordónként 125 dollár fölé emelték (innen enyhén visszakorrigáltak), miközben elemzők már egy-két hónapon belül széles körű repülőgépüzemanyag-hiányt és a globális infláció megugrását vetítik előre.

Az OPEC+ tagállamok teljes nyersolaj-kitermelése márciusban átlagosan napi 35,06 millió hordó volt, ami 7,70 millió hordóval maradt el a februári szinttől – közölte az OPEC a múlt havi jelentésében. A legnagyobb visszaesést Irak és Szaúd-Arábia szenvedte el az exportkorlátozások miatt.

Az OPEC+ hét tagja június 7-én ismét ülésezik majd ismét – áll a közleménytervezetben.