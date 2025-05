Próbálta már shiatsuval elütni az énidejét?

Magyarországon még újdonságnak számító kezelés a Headspa, amely a hajápolás és a masszázs kombinációja. Azaz, a fejbőrre és a hajra összpontosít, miközben relaxációs elemeket is magában foglal. A szolgáltatás része a gyengéd masszázs, a mélytisztítás, a gőzölés és az egyes hajtípusoknak megfelelő tápláló krémek használata – avat be a kezelés részleteibe a szalon tulajdonosa. A Headspa gyökerei a közel 3 ezer éves ayurvédikus fejmasszázsra vezethetők vissza. Célja, hogy táplálja és erősítse a hajat, miközben ellazítja a teljes testet, és nyugtatóan hat az idegrendszerre. Története a hagyományos japán Onsen fürdőkultúrából és ősi gyógyító masszázstechnikákból ered, ahol a test és az elme egyensúlyának helyreállítása volt a cél.

A 20. század közepén a japán szépségszalonok elkezdték ötvözni az ősi shiatsu masszázst a nyugati hajápolási technikákkal. Az első erre specializált szalonok az 1990-es években nyíltak Tokióban és Oszakában. A japán hagyományok szerint az egészséges fejbőr az általános szépség alapja, és a ragyogó, erős hajhoz vezető út a fejbőr gyengéd tisztításán, hidratálásán és táplálásán keresztül vezet. A kulcs tehát a fej- és arcmasszázs, a másik fő elem a gőzölés, valamint az illóolajok és tápláló krémek kombinációja. Mindez mélyen hidratálja a fejbőrt és a hajat, miközben megszabadítja azt az elhalt hámsejtektől és méreganyagoktól.

Mikrokamera és holisztikus szeánsz

Napjainkban a körvízsugaras speciális hajmosóágy lett a kezelések alaptartozéka, mintegy szimbóluma. A modern Headspa nemcsak a haj szépségéről, hanem a belső béke megteremtéséről is szól. A kezelés során először is mikrokamerás vizsgálattal felmérik a fejbőr állapotát, majd annak megfelelő, egyedileg kikevert hatóanyagokkal ápolják a hajat, amely egészségesebb, selymesebb tapintású és ragyogóbb lesz.

Közben zajlik a mélytisztítás, is, amely eltávolítja az elhalt hámsejteket, ezáltal a fejbőr egészségesebb lesz. Serkenti a véráramlást, így elősegítheti a természetes hajnövekedést, és mérsékelheti a hajhullást. A fejmasszázs egyben relaxál, ugyanis klinikailag bizonyítottan csökkenti a stresszhormonokat és a szorongást. A holisztikus szemléletű ápoló és nyugtató szeánsz hozzájárul az általános közérzet javulásához és jobb alvást biztosít, állítják az itt dolgozó szakemberek. A hagyományos magyar kozmetikai kezelések során többnyire nem ér hozzá a fejbőrhöz és a hajhoz a szakember, itt viszont igen. A kezelést professzionális masszőrök és fodrászok végzik csendes és privát kezelőhelyiségekben.

Ami Ázsiát illeti – és ennek tanúi voltak, akik a nagy sikerű Fehér Lótusz sorozatot nézték – a klasszikus thai masszázsok ismét virágkorukat élik. A dél-koreai és japán kozmetikumok soha nem voltak ilyen népszerűek, mint ma, meghódítva Európát is. Ezzel csak az a gond, hogy nem igazán illenek a fenntarthatóság trendjéhez, hiszen több ezer kilométerekről, sok közbeeső kereskedelmi láncolatok révén kerülnek Európába.

Ami a hazai kozmetikai kezelések árát illeti, ma már az alapkezeléseknél is tizenezer forintokról beszélünk, az ultrahangos és egyéb fifikák ennél jóval többe kerülnek. Garancia persze nincs a beígért szépülésre – ami egyébként is szubjektív elem –, de ez része a kockázatnak. Ebben a szakmában is kialakult egy rétegződés: a felső tízezer számára belvárosi klasszicista paloták harmadik emeletén működnek szalonok, beauty stúdiók, elegáns recepcióval, drága divatlapokkal, kávékínálással és a sztárok számára megígért kötelező diszkrécióval.

A kozmetikai ipar ősidők óta az egyik legnagyobb bevételi forrása a reklámszakmának. Ma már elkerülhetetlen, hogy jónéhány milliót áldozzon egy gyártó vagy egy márka a marketingre. A celebek arcánál ma sincs jobb reklámeszköz, bármelyik krémre, sminkre vagy parfümre. Sőt, újabban a feltörekvő sztárok befutásának egyik legfontosabb jele, hogy a kozmetikai és illatszergyártók bennük gondolkodnak-e. Ez ma már nemcsak a nőkre vonatkozik, kezd kialakulni ezen a téren az egyenjogúság. Egy-egy márka esetében – ilyen például a Fendi és Nicholas Galitzine együttműködése – a forgatókönyv az, hogy nemcsak a csinos öltönyöket viseli a jóképű fiatalember, de reklámozza a parfümjeiket is.

Ennek továbbfejlesztése, amikor maga a sztár kreál egy saját, a nevét viselő termékcsaládot. Erre jó példa a venezuelai-svéd énekes-színész, Omar Rudberg, aki pontosan tisztában van vele, hogy a karrierje csúcsára érkezett, és hogy ekkor kell elhitetni a férfiakkal, hogy milyen profik a számukra kifejlesztett arckrémek és mennyire illatosak a parfümök.

Klinikailag bizonyítottan csökkenti a stresszhormonokat és a szorongást

Fotó: Depositphotos

A dolog XXI. századi pikantériája, hogy ezeket a közösségi médiára rátapadt rajongó lánykák vásárolják elsősorban. Persze a fiúk közül is sokan kezdték megrendelni, pedig egy üvegcse 100 dollár körül van, majd annyi, mint egy Chanel. Nem bajlódtak azzal, hogy üzletekbe szállítsák – elkél a neten is, ami a kibocsátó számára jövedelmezőbb.

A sminkipar fontos része a kozmetikai szektornak, itt is évről évre változnak a divatok, hol a csillámos, hol a matt a menő, minden évben szinte más a cél: az alapozó például hidratáljon is, ne csak fedjen – méghozzá tartósan. Egyre újabb és újabb terméktípusokat kísérleteznek ki a kozmetikai vegyészek, az arcspraytől a korrektorok arzenáljáig. Ma nem divat a szájfény, a csillámos szemhéjfesték nappal közönségesnek számít, legfeljebb a vörös szőnyegen elfogadott. A túlméretezett műszempilla, a csicsás műköröm csak akkor tűnik ízlésesnek, ha egy egyébként elegánsan öltözött, ápolt – de nem hatvannál idősebb – nő viseli, és mondjuk nem reggel nyolckor, amikor a gyereket viszi az óvodába, vagy ha elmegy egy szupermarketbe vásárolni.

A fenntartható szépségipar egy gyorsan növekvő, több milliárd dolláros piac, amelyet a fogyasztói szokások és a szabályozások is erősen formálnak. A fenntartható kozmetikumok ipara világszerte dinamikusan növekszik, és egyre nagyobb gazdasági szereplővé válik. Erről beszélgettünk Szakonyi Eszterrel, a Vintage Beauty alapító-tulajdonosával, aki kozmetikus mester, egészségügyi szakkozmetikus, és gazdasági mérnök. Az elmúlt 15 évben közel 60 nemzetközi díjat nyert márkájával, és hazánk egyik legismertebb natúrkozmetikai vállalkozását építette fel.

Amint Eszter kifejtette, a piac dinamikusan nő,

a fenntartható szépségipar 2022-ben körülbelül 38 milliárd dollárnyi forgalmat ért el, és várhatóan 2030-ra 50 milliárd dollár fölé emelkedik.

Az éves növekedési ütemet figyelve, a szépségipar egyik legdinamikusabban bővülő szegmense.

A Z generáció itt is vezet

Egy 2023-as McKinsey-jelentés szerint a Z generáció 75 százaléka hajlandó többet fizetni fenntartható kozmetikumokért, és az Y generáció (millennials) körében is hasonló tendencia figyelhető meg. Az „upcycled beauty” (újrahasznosított alapanyagokból készült kozmetikumok) piaca 2021 és 2026 között várhatóan 50 százalékkal növekszik.

Az EU 2024-től szigorúbb szabályozásokat vezet be a fenntarthatósági állításokra vonatkozóan, így a márkáknak bizonyítaniuk kell, hogy környezetbarát ígéreteik valósak, azaz nem greenwashingról, „zöldre mosásról” van szó.

A fenntarthatóság fontos része a csomagolás: a szépségipar évente 120 milliárd darabnyi csomagolóanyagot – például tubust, dobozt – használ el, és ezek jelentős része műanyag. Egyre több nagy márka (például a L’Oréal, Unilever) áll át újratölthető vagy biológiailag lebomló csomagolásokra, ami nemcsak fenntarthatóbb, hanem új üzleti modellt is teremt.

A világcégek szemet vetnek a kisebb márkákra

Jellemző, hogy a nagyvállalatok egyre inkább felvásárolják a kisebb, fenntarthatóságra építő márkákat. Például a L'Oréal megvásárolta a Youth to the People fenntartható bőrápolási márkát, az Estée Lauder pedig 1 milliárd dollárért a The Ordinary-t. A fenntartható szépségipari startupokba irányuló kockázati tőkebefektetések 2023-ban 20 százalékkal növekedtek.

Itt is belép a mesterséges intelligencia is, összekapcsolva a fenntarthatósággal. Az AI-alapú „skin diagnosis” és személyre szabott bőrápolási ajánlások csökkenthetik ugyanis a felesleges termékvásárlást, így hozzájárulhatnak a pazarlás csökkentéséhez.