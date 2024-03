Nyugdíjhalasztás miatt elkezdték leírni a negyvenéveseket

A kor szerinti diszkrimináció régi jelensége a munkaerőpiacnak az egész világon, ám a koronavírus-járvány idején történt nagy elbocsátások és a gyors technológiai fejlődés különösen súlyosan érinti az X generáció, azaz az 1960-as évek közepe és 1980 között született korosztály tagjait. Magyarországon ők voltak a rendszerváltás ifjú „forradalmárai".

Baj van a munkaerőpiacon?

Az 50 éven felüliek problémáival foglalkozó amerikai AARP civil szervezet 2022-ben készült - BBC által idézett - felmérése szerint a 40-65 éves korúak 80 százaléka tapasztalt környezetében vagy volt érintett személyesen kor szerinti hátrányos megkülönböztetésben. A szervezet 2003 óta végez hasonló vizsgálatokat, de ilyen magas arányt még nem tapasztalt.

A 44 és 59 év közöttiek egyre nehezebben találnak munkát. Ennek egyik fontos oka, hogy a náluk egy generációval idősebb baby boomerek halogatják a nyugdíjba vonulást. Ugyanakkor, ha megnyílik egy-egy álláslehetőség, akkor sem kerülnek jobb helyzetbe. Ekkor ugyanis jó eséllyel elszenvedik a kor szerinti diszkriminációt. A munkaadók úgy vélik, hogy a felgyorsult technológiai fejlődés közepette nem ők a megfelelő jelöltek az üres állások, főként a vezetői posztok betöltésére.

Szakértők szerint ez a hozzáállás erősen eltúlozza ennek a korosztálynak a gyengeségeit, sőt az is lehet, hogy teljesen téves. A helyzet még súlyosabbnak tűnik annak alapján, amire Christina Matz professzor, a Boston College School of Social Work egyetem Center on Aging and Work kutatóintézetének vezetője hívja fel a figyelmet.