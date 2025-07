Problémát jelent a minimálbér? Besegít az állam, de már csak július 31-ig lehet kérni

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Felidézték: a kormány közreműködésének köszönhetően tavaly 3 éves bérmegállapodás jött létre, amelynek eredményeként a minimálbér 2027-re 40 százalékkal fog emelkedni: idén 9 százalékkal 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal 328 600 forintra, 2027-re pedig további 14 százalékkal 374 600 forintra. A kormány a bérmegállapodás biztosítása érdekében a munkáltatókat is segíti. Azok a munkáltatók, akik minimálbéren foglalkoztatnak munkavállalókat, július 31-ig igényelhetnek támogatást a minimálbér emeléséből származó többletköltségeik finanszírozására.

A munkáltatók július 31-ig igényelhetnek kompenzációs támogatást a minimálbér emeléséből származó többletköltségeik finanszírozására – jelentette be az MTI-nek kedden megküldött közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!