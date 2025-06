Profitéhséggel vádolja a bankokat a Nemzetgazdasági Minisztérium

A minisztérium közölte: az intézkedés eddig mintegy 350 ezer családot védett meg a magas kamatoktól, jelenleg is több mint 286 ezer szerződésre vonatkozik, és 330 milliárd forintos megtakarítást jelentett az érintetteknek. A közlemény szerint a beadvány mögött profitéhség áll, és a forrásokat nem a bankok nyereségének növelésére, hanem a családok támogatására kell fordítani.

Az NGM szerint célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok tízezrei veszíthették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztőrészletek miatt. Ezt a helyzetet akadályozta meg a lakossági kamatstop, amelyet a kormány 2022 januárjában vezetett be, majd több alkalommal meghosszabbított – legutóbb 2025. június 30-ig.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!