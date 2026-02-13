2p

Makró Infláció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Proteinpor, szemeteszsák, olajcsere: új elemek a KSH inflációs számításában

mfor.hu

Frissítette a Központi Statisztikai Hivatal azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a listáját, ami alapján kiszámolják az inflációt. Változott a súlyozási rendszer is: a tankolás kevésbé számít, a banki díjak jelentősége pedig nő.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén 962 áru és szolgáltatás alapján számítja ki az infláció mértékét. A listát és az elemek súlyozását minden év elején átalakítják, reagálva a vásárlási szokásokra.

Az élelmiszerek között új elem például a puffasztott rizsszelet, a tortilla, a nacho- vagy tortillachips, a sós pálcika, a csomagolt croissant és a sertéslapocka, de ettől az évtől az isler ára már nem számít bele az inflációba. A pogácsáknál viszont kiterjesztették a felsorolást, ott mostantól nem csak a sajtos termék árait lehet figyelni, hanem a burgonyásét és a tepertősét is – gyújtötte össze a Hvg.

Változtattak a megfigyelt termékek méretén is: burgonyachipsből már nem 55, hanem 50 grammos a legkisebb méret, ami számít, az instant kakaóporok felső határát pedig 1300-ról 800 grammra vitték le.

Egyre többen szednek C- és D- vitamint, illetve fogyasztanak proteinport, ezért ezeknek az árát is figyeli a KSH ettől az évtől. 

Ha drágul a gin, nő az infláció is – ez eddig nem így volt
Ha drágul a gin, nő az infláció is – ez eddig nem így volt
Fotó: DepositPhotos.com

Jobban számítanak a banki díjak

idén került csak be az infláció összetevői közé a szemeteszsák ára. A lap emlékeztet, hogy itt nem arról van szó, hogy eddig ne használtunk volna szemeteszsákot, de mostanra lett ezeknek az ára akkora, hogy az már észrevehető tétel a fogyasztási kiadások között.

Érdekesség, hogy lekerült a listáról a két deciliteres ízesített szeszes ital, helyette az 5-7 decis likőr árát figyelik. Szintén új elem a listán a 7 decis gin.

Eddig nem befolyásolta a KSH által mért inflációt a motorolajcsere munkadíja, és az online játékok előfizetésének havi díja sem, de már ezeket is beleszámolja a hivatal.

Ami a súlyozást illeti, leginkább a járműüzemanyagok súlya esett vissza: jóval olcsóbbak lettek, mint eddig voltak, ezért a fogyasztási kiadások között kisebb arányban szerepel. A dohánytermékek és a tej ára is kisebb jelentőséggel számít bele az inflációba. A legnagyobb súlynövekedés a banki díjak „fel nem sorolt szolgáltatások” sorát érinti.

