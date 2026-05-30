PSG vagy Arsenal? Így látják a ma esti BL-döntő esélyeit a magyar szurkolók

A szezon európai kupadöntői közül a budapesti Bajnokok Ligája-döntő iránt a legnagyobb az érdeklődés: már napokkal a kezdés előtt a hét egyik leginkább fogadott eseményévé vált a Paris SG és az Arsenal összecsapása. A budapesti finálén a fogadók döntő többsége PSG-győzelmet vár, ugyanakkor a Bajnokok Ligája történetében eddig mindössze egyetlen csapatnak, a Real Madridnak sikerült a címvédés. Újdonsággal is készül a Tippmixpro, a BL döntőre elérhető a Fogadásszimulátor funkció, míg a Tippmixen az xG fogadási piac, vagyis a StatMester is.

Nemcsak a szállásfoglalási piacot, hanem a sportfogadást is felrázta a budapesti BL-döntő. A fogadók több mint 80 százaléka a Paris Saint-Germain győzelmét várja a szombati mérkőzésen, a Tippmixen beérkezett tétek mindössze 10 százaléka érkezett az Arsenalra, míg a döntetlenre csupán 8 százalék.

A „Hendikep 0:1” fogadási piacon a legtöbb tét a többgólos párizsi sikerre érkezett 4,40-es odds mellett, ezt követi az egygólos különbségű győzelem. A fogadók szinte egyhangúan mindkét csapattól gólt várnak, tétjeik 99 százaléka érkezett erre, ráadásul a párizsiaktól két gólt is remélnek a sportfogadók. A tippelők közel 100 százaléka azonban az Arsenaltól is – legalább egy – gólra számít.

Utoljára 10 évvel ezelőtt dőlt el 11-es párbajban a BL döntő, amennyiben most is így történne, az 5,25-szörös szorzóval kecsegtet, de a fogadók inkább arra számítanak, hogy már a rendes játékidőben eldől a mérkőzés.

A pontos végeredmények közül a párizsiak 2-1-es sikere a legnépszerűbb a tippelők körében, ezt követi a franciák 3-1-es sikere, míg az Arsenal 2-1-es sikere zárja a fogadói top3-at. Érdekesség, hogy a 3-3-as döntetlen is előkelő helyen van a listán, 50,00-s szorzóért.

A végső győzelem tekintetében a Tippmixen az Arsenal 8,00-as oddsszal indult, míg a Paris SG végső győzelme a sorozat kezdetén 7,50-szörös pénzt ért. Az Ágyúsok végül 2,20-as oddson zártak (folyamatosan csökkent a szorzó, hiszen veretlenek maradtak), míg a párizsiak záró oddsa a döntő előtt 1,66-os volt. Érdekesség, hogy februárban 9,00-szeres, míg márciusban akár 11,00-szeres szorzó is elérhető volt a párizsiak végső sikerére. 

A BL-szezon fogadási adatai alapján viszonylag kiegyenlített volt az érdeklődés a szezon alatt a két döntős iránt: a tétek valamivel több mint 5,2 százaléka az Arsenal végső sikerére érkezett, míg a Paris Saint‑Germainre a fogadások mintegy 5,6 százaléka futott be. Érdekesség, hogy a legtöbb fogadó a Bayern München, a Barcelona és a Real Madrid végső sikerét várta. A döntő párosítására is lehetett tippelni a szezon során: a legtöbben PSG-Barcelona, illetve Barcelona-Bayern München finálét jósoltak.

A Tippmixprón az új, Fogadásszimulátor funkcióval a BL-döntő is leszimulálható, ráadásul most a valós mérkőzés szorzóival. A Tippmixen pedig újdonság, hogy a statisztikák kedvelőinek immáron elérhető az xG, vagyis a StatMester fogadási lehetőség is a finálé kapcsán. Ennél az új fogadási piacnál a Paris SG-nél legalább 1,58-as a várható gólszám, míg az Arsenalnál legalább 1,32-es. Mindkét kimenetel 1,80-as oddsot érhetne. A sportfogadási kínálatban pedig már a közelgő világbajnokság is elérhető, így a BL-döntő mellett a vb-csoportmeccseken is ki lehet próbálni a Tippmixpro Fogadásszimulátor funkcióját.

Ki volt a gyorsabb, Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Kevesebb mint három hét alatt megszületett a megállapodás a Tisza-kormány és az Európai Unió vezetése között a korábban jogállamisági okok miatt zárolt, összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás feloldásáról. A Tisza Párt szeme előtt Lengyelország példája is lebeghetett, ugyanis a 2023-ban megválasztott, Donald Tusk vezette kormány szintén a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatalát tűzte a zászlajára. Az első látványos eredményekben a lengyelek gyorsabbak voltak, az igazi áttörést viszont az új magyar kormány érte el hamarabb.

Bye, bye védett üzemanyagárak?

Bár továbbra is erősen kérdéses, hogy Irán és az Egyesült Államok meg tud-e minden vitatott pontban egyezni, az olajpiac elkezdte a békeszerződést árazni. Emiatt az üzemanyagárak is látványosan csökkentek, ez pedig az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint akár annak a lehetőségét is megteremtheti, hogy belátható időn belül kivezessék az egyébként is fenntarthatatlan hatósági árat.

Megsínylette a magyar gazdaság a Barátság kőolajvezeték év eleji leállását

Marad a védett ár, de csökken a piaci is

Lendületet vett a forint, már 354 alatt is járt az euró

