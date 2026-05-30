PSG vagy Arsenal? Így látják a ma esti BL-döntő esélyeit a magyar szurkolók

Nemcsak a szállásfoglalási piacot, hanem a sportfogadást is felrázta a budapesti BL-döntő. A fogadók több mint 80 százaléka a Paris Saint-Germain győzelmét várja a szombati mérkőzésen, a Tippmixen beérkezett tétek mindössze 10 százaléka érkezett az Arsenalra, míg a döntetlenre csupán 8 százalék.

A „Hendikep 0:1” fogadási piacon a legtöbb tét a többgólos párizsi sikerre érkezett 4,40-es odds mellett, ezt követi az egygólos különbségű győzelem. A fogadók szinte egyhangúan mindkét csapattól gólt várnak, tétjeik 99 százaléka érkezett erre, ráadásul a párizsiaktól két gólt is remélnek a sportfogadók. A tippelők közel 100 százaléka azonban az Arsenaltól is – legalább egy – gólra számít.

Utoljára 10 évvel ezelőtt dőlt el 11-es párbajban a BL döntő, amennyiben most is így történne, az 5,25-szörös szorzóval kecsegtet, de a fogadók inkább arra számítanak, hogy már a rendes játékidőben eldől a mérkőzés.

Kapcsolódó cikk Ki ölte meg a focit? Kele János a BL-döntőről, a NER-ről és az elszámolásról Arsenal vagy PSG? NER-es milliárdok nyomában.

A pontos végeredmények közül a párizsiak 2-1-es sikere a legnépszerűbb a tippelők körében, ezt követi a franciák 3-1-es sikere, míg az Arsenal 2-1-es sikere zárja a fogadói top3-at. Érdekesség, hogy a 3-3-as döntetlen is előkelő helyen van a listán, 50,00-s szorzóért.

A végső győzelem tekintetében a Tippmixen az Arsenal 8,00-as oddsszal indult, míg a Paris SG végső győzelme a sorozat kezdetén 7,50-szörös pénzt ért. Az Ágyúsok végül 2,20-as oddson zártak (folyamatosan csökkent a szorzó, hiszen veretlenek maradtak), míg a párizsiak záró oddsa a döntő előtt 1,66-os volt. Érdekesség, hogy februárban 9,00-szeres, míg márciusban akár 11,00-szeres szorzó is elérhető volt a párizsiak végső sikerére.

A fogadók több mint 80 százaléka a Paris Saint-Germain győzelmét várja

Fotó: DepositPhotos.com

A BL-szezon fogadási adatai alapján viszonylag kiegyenlített volt az érdeklődés a szezon alatt a két döntős iránt: a tétek valamivel több mint 5,2 százaléka az Arsenal végső sikerére érkezett, míg a Paris Saint‑Germainre a fogadások mintegy 5,6 százaléka futott be. Érdekesség, hogy a legtöbb fogadó a Bayern München, a Barcelona és a Real Madrid végső sikerét várta. A döntő párosítására is lehetett tippelni a szezon során: a legtöbben PSG-Barcelona, illetve Barcelona-Bayern München finálét jósoltak.

A Tippmixprón az új, Fogadásszimulátor funkcióval a BL-döntő is leszimulálható, ráadásul most a valós mérkőzés szorzóival. A Tippmixen pedig újdonság, hogy a statisztikák kedvelőinek immáron elérhető az xG, vagyis a StatMester fogadási lehetőség is a finálé kapcsán. Ennél az új fogadási piacnál a Paris SG-nél legalább 1,58-as a várható gólszám, míg az Arsenalnál legalább 1,32-es. Mindkét kimenetel 1,80-as oddsot érhetne. A sportfogadási kínálatban pedig már a közelgő világbajnokság is elérhető, így a BL-döntő mellett a vb-csoportmeccseken is ki lehet próbálni a Tippmixpro Fogadásszimulátor funkcióját.