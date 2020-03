A PSZ az iskolák bezárást követeli, a kieső időre bért - Szlovákiában ez a helyzet

Nagy vita dúl ma Magyarországon, hogy a kormánynak be kell-e zárnia az iskolákat vagy sem. A környező országokban - és szerte Európában - sok ország döntött már a részleges vagy teljes bezárásról. Orbán Viktor mai rádiós interjújában azt is elmondta, hogy amennyiben erre idehaza is sor kerülne, akkor a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kellene mennie. Ebben az esetben tb sem járna nekik erre az időre. A Pedagógusok Szakszervezete mielőbbi iskolabezárást követel, és a kieső időre is fizetést. Lapunk megnézte, hogy Szlovákiában tegnap milyen intézkedéseket hoztak, különös tekintettel a tanárok helyzetére.

Lapunk is több cikkben foglalkozott azzal, hogy milyen intézkedések vezethetnek (vezettek a múltban és ebben a járványban egyaránt) a fertőzés lassításához, az egészségügyi rendszer működőképességének megőrzéséhez. A magyar sajtóban is számos erről szóló anyag jelent meg. Ezek egybehangzóan arra hívják fel a figyelmet, hogy az emberek egymással való érintkezésének drasztikus korlátozása - a többszöri alapos és szappanos vagy fertőtlenítőszeres kézmosást is magában foglaló higiéniai előírások betartása mellett - a leghatékonyabb módja a fertőzés terjedésének lassítására.

A magyar kormány szerdán elrendelte az országban a vészhelyzetet, betiltva a száz főnél nagyobb rendezvények megtartását is, valamint számos egyéb korlátozást is bevezetett. Az egyetemeket és a főiskolákat kivéve az iskolákat, óvodákat és bölcsődéket azonban nem zárta be, sem részlegesen, sem általánosan, miközben a mai napon már 19 koronavírus-fertőzöttről számol be a kormányzati portál, ráadásul tegnap már egy gimnáziumban is haza kellett küldeni két osztályt is, mert az egyik tanuló közeli hozzátartozója fertőzött lett. A Qubit összeszedte, hogy a régióban gyakorlatilag minden ország már lépett ebben az ügyben, Szerbiát leszámítva.

Szlovákia tegnap tovább szigorított a már korábban meghozott intézkedésein (az országban tegnap még 21 fertőzöttről tudtak), és az ottani válságstáb súlyos intézkedéseket fogadott el a koronavírus terjedésének megakadályozásáért:

bevezetik az ellenőrzést a határátkelőkön

lezárják mindhárom nemzetközi repülőteret

elrendelik a kötelező 14 napos karantént minden külföldről érkezőnek

bezárják az összes iskolát és óvodát minimum 14 napra

bezárják az összes aquaparkot és síközpontot

bezárják a szociális és kulturális intérményeket

bezárják a szórakozóhelyeket

korlátozzák a nemzetközi vonat- és buszközlekedést

A nemzetközi teherforgalmat továbbra is engedélyezik.

Az új koronavírus terjedése miatt lezárják mind a három nemzetközi repülőteret. Bevezetik az ideiglenes határellenőrzéseket is. Korlátozzák a nemzetközi és a belföldi vonat- és buszjáratok közlekedését. A korlátozások nem vonatkoznak az áruszállításra – közölte Peter Pellegrini (Smer-SD) miniszterelnök és Denisa Saková (Smer-SD) belügyminiszter a központi válságstáb ülése után.

Pénteken (március 13.) 7 órától a lengyel határ kivételével valamennyi határátkelőn ideiglenes ellenőrzést vezetnek be, és folyamatosan nyomon követik a helyzet alakulását.

A miniszterelnök hangsúlyozta, ha nem feltétlenül szükséges, egyáltalán nem tanácsos utazni.

Lezárják a pozsonyi (Bratislava), a kassai (Košice) és a poprádi (Poprad) repülőteret, csak kivételes esetben szállhatnak fel gépek, és a Szlovákiában tartózkodó külföldi turisták elhagyhatják az országot.

A belföldi vonat- és buszjáratok közlekedését is korlátozzák.

Szlovákiában 800 kürli tesztet végeztek eddig, hasonlóan Magyarországhoz, ahol 858 koronavírus-tesztet végeztek el.

Az iskolák bezárása miatt elmaradnak az érettségi vizsgák

Hétfőtől (március 16.) minden iskola, óvoda, egyetem és szabadidő-központ zárva tart Szlovákiában az új koronavírus terjedése miatt. A tanítás legalább 14 napig szünetelni fog. Erről Peter Pellegrini leköszönő kormányfő és Denisa Saková (mindketten Smer) belügyminiszter tájékoztattak a válságstáb csütörtöki ülését követően.

A 14 napos tanítási szünet azokra a pozsonyi iskolákra is vonatkozik, amelyeket korábban már bezártak.

Pellegrini megerősítette, hogy legalább két héttel el kell halasztani az érettségi vizsgákat is, melyekre eredetileg március 17. és 20. között került volna sor. Az kétségtelen, hogy északi szomszédunknál is probléma a gyerekek elhelyezése a bezárások után.

Lapunk információi szerint a szlovák törvények egyértelműek a tekintetben, hogy a tanárokat megilleti a fizetésük erre a kieső időszakra is, bár erről a rendelkezések meghozatala körüli vitákban nem esett szó.

Orbán Viktor mai bejelentése szerint a magyar tanárok nincsenek ebben a szerencsés helyzetben, ha iskolabezárásokra kerülne sor hazánkban. A kormányfő szerint ugyanis a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kellene menni, és mint lapunk megtudta a Pedagógusok Demokratikus Szakszerveztének elnökétől, Szűcs Tamástól hogy egyrészt messzemenőkig nem ért egyet a miniszterlnök kijelentésével, másrészt ebben az esetben a Munka Törvénykönyve szerint erre az időszakra nem jár egészségügyi ellátás, de fizetni kellene egyénileg a tb-járulékot.

A Pedagógus Szakszervezet pedig lapunkhoz eljuttatott közleményében egyenesen követeli a mielőbbi iskolabezárásokat és azt, hogy a tanárok erre az időszakra is kapjanak fizetést.

A Pedagógusok Szakszervezete az Emmi köznevelésért felelős államtitkárának 2020. március 12-én, egy személyes találkozón jelezte: nem ért egyet a bejelentéssel, szükségesnek látja a rendkívüli tanítási szünet azonnali elrendelését, írja a szervezet a közleményben. Azt is kérték, hogy az oktatásban dolgozók és a szülők tájékoztatása érdekében az Emmi készítsen protokollt arról: mit kell tenni iskolabezárás esetén, amely elkerülhetetlennek látszik.

A PSZ egyértelművé tette álláspontját: a rendkívüli tanítási szünet idejére minden dolgozónak meg kell kapnia az illetményét. Vagyis ugyanúgy, mint bármilyen más tanítási szünet esetén.