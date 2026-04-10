Makró Fidesz Közvélemény-kutatás Mi Hazánk Tisza Párt

Publicus: beindult a várható győzteshez húzás a magyar választóknál

52-39 a Tisza Párt és a Fidesz szavazóinak aránya a Publicus Intézet legfrissebb felmérése szerint. Ez a különbség a biztos szavazó pártválasztókra vonatkozik, a teljes népességben 38-29 az állás a Tisza javára.

Minden kategóriában erősödött a Tisza Párt, miközben a Fidesz némileg gyengült – írja a Népszava a Publicus Intézet legfrissebb felmérése alapján. A felmérés április 7-9-e között készült.

A kutatóintézet vezetője, Pulai András a lapnak úgy értékelte az eredményeket:

gátszakadás van.

Pulai szerint a nyilvánosságban felszínre kerülő ügyek lényegében teljes egészében a Tiszát segítették, a Fidesznek semmi sem jött össze. A Tisza növekedése a DK és a Kutyapárt irányból is jön, a Fidesz csökkenését szavazóinak elbizonytalanodása okozza – tette hozzá.

Az elmúlt három választáson tapasztaltakhoz hasonlóan az utolsó hetekben nagyon sokan indultak meg a várható győztes irányába. Az így kialakult dinamika és a mentális nyomás alól felszabadult ellenzéki hangulat következtében Pulai András szerint meggyőző tiszás győzelem valószínűsíthető.

A teljes népességet nézve a Tisza Párt támogatottsága 38 százalék, a Fideszé pedig 29 százalék. A biztos szavazókra szűkítve a Tiszát 45 százalékuk támogatja, a Fideszt pedig a voksolók 34 százaléka. A legnagyobb különbséget azok körében mérték, akik azt mondták, biztosan részt vesznek a választáson, és tudják is, kire fognak szavazni: az ő körükben abszolút többsége van a Tiszának, 52-39 az arány.

A Fidesz a teljes népességben és a biztos szavazók körében is gyengült az utóbbi napokban
A Fidesz a teljes népességben és a biztos szavazók körében is gyengült az utóbbi napokban
Fotó: DepositPhotos.com

A Fidesz mindhárom csoportban gyengült, a Tisza Párt pedig mindhárom csoportban erősödött a Publicus másfél héttel ezelőtti felméréséhez viszonyítva.

A Mi Hazánk támogatottsága továbbra is 4-5 százalék között mozog, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt minden kategóriában egyaránt 2-2 százalékon áll.

A magyarok 76 százaléka biztosra ígéri választási részvételét. Ez valamelyest kevesebb annál, amit az előző felmérés jelzett, az ellenzéki aktivitás viszont erősödni látszik. A tiszások 95, a fideszesek 90 százaléka állította azt, hogy mindenképpen elmegy szavazni. A két szavazótábor közötti 5 százalékpontos eltérés másfél hete még 3 százalékpont volt.

Ha fogadni kellene, hogy melyik párt nyeri a választást, a megkérdezettek 43 százaléka tenne a Tiszára, és csak 33 százalék a Fideszre (a többiek nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni). Ennek alapján is jelentősen nőttek az ellenzék esélyei, a korábbi 4-hez képest most 10 százalékpontos a különbség.

„Ön szerint a szomszédai, ismerősei körében melyik párt győzelmére számítanak a legtöbben?” – erre a kérdésre 43 százalék a Tiszát hozta ki, a Fideszt csupán 27 százalék.

Az Mfor a Medián mandátumbecsléséről is beszámolt, amely a Tisza Párt kétharmados győzelmét jelezte előre. Emellett a Nézőpont Intézet kutatásáról is írtunk, amely fölényes Fidesz-győzelmet vár.

Rosszabbul élünk, mint négy éve – ezt ma nem a politikusok mondják, hanem az emberek

Rosszabbul élünk, mint négy éve – ezt ma nem a politikusok mondják, hanem az emberek

A 21 Kutatóközpont felméréséből kiderül, főleg a fiatalok érzik, hogy romlott az éleminőségük 2022 és 2026 között.

Elaludt a forint a választás előtti utolsó munkanapon

Elaludt a forint a választás előtti utolsó munkanapon

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint, a legnagyobb mértékben a dollárral szemben.

Nagyon megérne sok pénzt szórni a magyar lakosságnak

Nagyon megérné sok pénzt szórni a magyar lakosságnak

A múlt héten tette közzé az Energiaügyi Minisztérium, hogy 130 ezernél is több pályázat érkezett a lakossági energiatárolási pályázatra. Ez jóval több, mint az eredeti tervekben szereplő 40 ezres támogatotti létszám. A győztesek kiértesítése elkezdődött, de egyelőre nem tudni, hogy mennyi pályázó kap támogatást. Amennyiben az érintettek nagy része megkapná a hozzájárulást, az Magyarország energiabiztonsága szempontjából is fontos lépést jelentene.

Ki nem találná, mi történik pénteken a benzinkutakon

Ki nem találná, mi történik pénteken a benzinkutakon

Ilyet is rég láttunk.

Egyre drágábban vesszük a használt autókat is

Egyre drágábban vesszük a használt autókat is

Na de milyen motorral? Itt vannak a márciusi számok.

1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről

1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről

Olajat és fegyvert is veszünk az amerikaiaktól.

Már több mint 9 milliárdot osztott ki a kormány, ezer társasházban örülhetnek

Már több mint 9 milliárdot osztott ki a kormány, ezer társasházban örülhetnek

Éljen az igazságos elosztás!

