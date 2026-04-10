Publicus: beindult a várható győzteshez húzás a magyar választóknál

Minden kategóriában erősödött a Tisza Párt, miközben a Fidesz némileg gyengült – írja a Népszava a Publicus Intézet legfrissebb felmérése alapján. A felmérés április 7-9-e között készült.

A kutatóintézet vezetője, Pulai András a lapnak úgy értékelte az eredményeket:

gátszakadás van.

Pulai szerint a nyilvánosságban felszínre kerülő ügyek lényegében teljes egészében a Tiszát segítették, a Fidesznek semmi sem jött össze. A Tisza növekedése a DK és a Kutyapárt irányból is jön, a Fidesz csökkenését szavazóinak elbizonytalanodása okozza – tette hozzá.

Az elmúlt három választáson tapasztaltakhoz hasonlóan az utolsó hetekben nagyon sokan indultak meg a várható győztes irányába. Az így kialakult dinamika és a mentális nyomás alól felszabadult ellenzéki hangulat következtében Pulai András szerint meggyőző tiszás győzelem valószínűsíthető.

A teljes népességet nézve a Tisza Párt támogatottsága 38 százalék, a Fideszé pedig 29 százalék. A biztos szavazókra szűkítve a Tiszát 45 százalékuk támogatja, a Fideszt pedig a voksolók 34 százaléka. A legnagyobb különbséget azok körében mérték, akik azt mondták, biztosan részt vesznek a választáson, és tudják is, kire fognak szavazni: az ő körükben abszolút többsége van a Tiszának, 52-39 az arány.

A Fidesz a teljes népességben és a biztos szavazók körében is gyengült az utóbbi napokban

A Fidesz mindhárom csoportban gyengült, a Tisza Párt pedig mindhárom csoportban erősödött a Publicus másfél héttel ezelőtti felméréséhez viszonyítva.

A Mi Hazánk támogatottsága továbbra is 4-5 százalék között mozog, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt minden kategóriában egyaránt 2-2 százalékon áll.

A magyarok 76 százaléka biztosra ígéri választási részvételét. Ez valamelyest kevesebb annál, amit az előző felmérés jelzett, az ellenzéki aktivitás viszont erősödni látszik. A tiszások 95, a fideszesek 90 százaléka állította azt, hogy mindenképpen elmegy szavazni. A két szavazótábor közötti 5 százalékpontos eltérés másfél hete még 3 százalékpont volt.

Ha fogadni kellene, hogy melyik párt nyeri a választást, a megkérdezettek 43 százaléka tenne a Tiszára, és csak 33 százalék a Fideszre (a többiek nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni). Ennek alapján is jelentősen nőttek az ellenzék esélyei, a korábbi 4-hez képest most 10 százalékpontos a különbség.

„Ön szerint a szomszédai, ismerősei körében melyik párt győzelmére számítanak a legtöbben?” – erre a kérdésre 43 százalék a Tiszát hozta ki, a Fideszt csupán 27 százalék.

Az Mfor a Medián mandátumbecsléséről is beszámolt, amely a Tisza Párt kétharmados győzelmét jelezte előre. Emellett a Nézőpont Intézet kutatásáról is írtunk, amely fölényes Fidesz-győzelmet vár.