Putyin megszórta Kijevet a reggeli csúcsforgalomban

„Itt vagyunk Moszkvában. Azért vagyunk itt, hogy interjút készítsünk Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal. Ez hamarosan megtörténik” – így jelentkezett be Tucker Carlson az X-en. Az amerikai riporter kijelentő módban beszél az interjúról, mintha az már le is lenne ütve, és amit majd ingyen és vágatlan formában megnézhet mindenki. Állítása szerint még az X tulajdonosa, Elon Musk is megígérte neki, hogy nem fogja letörölni az interjút, ha azt oda feltöltik.