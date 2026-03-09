Putyin megüzente: Oroszország kész Európával dolgozni

2p

Az orosz elnök szerint energiaválság van.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn kijelentette, hogy az iráni háború globális energiaválságot idézett elő, és figyelmeztetett: a Hormuzi-szoroson keresztül zajló szállításoktól függő olajtermelés hamarosan akár teljesen le is állhat. Putyin ugyanakkor ismét jelezte, hogy Oroszország kész olajat és gázt szállítani Európának.

Az orosz vezető egy kormánytagokkal és a legnagyobb orosz olaj- és gázipari vállalatok vezetőivel folytatott megbeszélésen azt mondta: Moszkva kész lenne ismét együttműködni európai partnerekkel, ha azok visszatérnének a hosszú távú, politikától mentes együttműködéshez.

„Ha az európai vállalatok és vásárlók hirtelen úgy döntenek, hogy újraorientálódnak, és hosszú távú, fenntartható együttműködést biztosítanak számunkra, politikai nyomástól mentesen, akkor igen, mi ezt soha nem utasítottuk vissza. Készek vagyunk az európaiakkal is dolgozni, de szükségünk van jelzésekre tőlük, hogy valóban készek és hajlandók együttműködni, és biztosítani fogják ennek stabilitását” – mondta Putyin.

Hozzátette: az orosz vállalatoknak ki kell használniuk a közel-keleti helyzetet, ugyanakkor megjegyezte, hogy az árak emelkedése valószínűleg átmeneti jellegű.

