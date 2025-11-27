Putyin most is nagyon várja Orbán Viktort

„Ha Orbán miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a meghívásunkat, akkor mindig szívesen látjuk” – mondta Putyin arra a kérdésre válaszolva, vajon várható-e, hogy a magyar kormányfő pénteken az orosz fővárosba látogat.
Közölte, hogy vannak kapcsolatfelvételek a magyar féllel a lehetséges találkozóval kapcsolatban.
Mint mondta, az orosz fél örömmel látja Oroszországban minden partnerét, ami azokra az „európai kollégákra” is vonatkozik, akik agresszív magatartást tanúsítanak. Mint mondta, a szíveslátás még inkább vonatkozik Orbán Viktorra.
„Ismerjük az álláspontját, amely véleményem szerint eléggé objektív. Ő azok közé tartozik, akik látják a terepen kialakult realitásokat, és ezekből kiindulva alakítják ki a politikai álláspontjukat” – mondta.
Pótlólagos megbeszélés
Rámutatott, hogy a két országnak vannak kétoldalú megbeszélni valói is, kiemelve az energetika terén kialakult jelentős együttműködést. Külön megemlítette a paksi atomerőmű ügyét.
„Vannak ott olyan, az atomerőmű fűtőanyagát érintő kérdések, amelyek pótlólagos megbeszélést igényelnek” – mondta Putyin, megemlítve, hogy Magyarország amerikai fűtőanyagot szándékozik beszerezni.
„Mi ezt nem ellenezzük” – mondta az orosz államfő, hozzátéve, hogy ezzel kapcsolatban vannak megbeszélendő részletek.
Az orosz elnök azokkal az Európai Unióban lévő orosz kintlévőségekkel kapcsolatban is említést tett a magyar miniszterelnökről, amelyek lefoglalását kezdeményezi az Európai Bizottság.
„Magyarország az EU tagja, ezért az egyik EU-tagállam miniszterelnöke jobban látja, hogy ez (az orosz eszközök felhasználása) milyen hatással lehet az európai valutára” – mondta Orbán Viktor szavait kommentálva, melyek szerint az orosz eszközök felhasználása negatív hatással lesz az EU gazdaságára és fizetőeszközére.