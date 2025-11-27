2p
Makró Orbán Viktor Vlagyimir Putyin Oroszország

Putyin most is nagyon várja Orbán Viktort

mfor.hu

Ha a magyar miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a Moszkvába szóló meghívást, akkor mindig szívesen látjuk – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.

„Ha Orbán miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a meghívásunkat, akkor mindig szívesen látjuk” – mondta Putyin arra a kérdésre válaszolva, vajon várható-e, hogy a magyar kormányfő pénteken az orosz fővárosba látogat.

Közölte, hogy vannak kapcsolatfelvételek a magyar féllel a lehetséges találkozóval kapcsolatban.

Most is előkerül majd ez a nagy asztal? 2022-ben így tárgyaltak
Most is előkerül majd ez a nagy asztal? 2022-ben így tárgyaltak
Fotó: MTI/Kreml

Mint mondta, az orosz fél örömmel látja Oroszországban minden partnerét, ami azokra az „európai kollégákra” is vonatkozik, akik agresszív magatartást tanúsítanak. Mint mondta, a szíveslátás még inkább vonatkozik Orbán Viktorra.

„Ismerjük az álláspontját, amely véleményem szerint eléggé objektív. Ő azok közé tartozik, akik látják a terepen kialakult realitásokat, és ezekből kiindulva alakítják ki a politikai álláspontjukat” – mondta.

Pótlólagos megbeszélés

Rámutatott, hogy a két országnak vannak kétoldalú megbeszélni valói is, kiemelve az energetika terén kialakult jelentős együttműködést. Külön megemlítette a paksi atomerőmű ügyét.

„Vannak ott olyan, az atomerőmű fűtőanyagát érintő kérdések, amelyek pótlólagos megbeszélést igényelnek” – mondta Putyin, megemlítve, hogy Magyarország amerikai fűtőanyagot szándékozik beszerezni.

„Mi ezt nem ellenezzük” – mondta az orosz államfő, hozzátéve, hogy ezzel kapcsolatban vannak megbeszélendő részletek.

Az orosz elnök azokkal az Európai Unióban lévő orosz kintlévőségekkel kapcsolatban is említést tett a magyar miniszterelnökről, amelyek lefoglalását kezdeményezi az Európai Bizottság.

„Magyarország az EU tagja, ezért az egyik EU-tagállam miniszterelnöke jobban látja, hogy ez (az orosz eszközök felhasználása) milyen hatással lehet az európai valutára” – mondta Orbán Viktor szavait kommentálva, melyek szerint az orosz eszközök felhasználása negatív hatással lesz az EU gazdaságára és fizetőeszközére.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Nem fért fel egy gépre a kíséret. 

Rendkívüli közgyűlést hív össze Karácsony Gergely

Nem akárhol lesz: a kelenföldi buszgarázsban.

Átrendeződik a téli balatoni turizmus: a négy- és ötcsillagos hotelek a nyertesek

A foglalások 13 százalékával a Balaton a negyedik legkedveltebb belföldi úti cél a téli időszakban.

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Délnyugati szomszédunk alaposan lepipált minket

Nagy Márton irigykedhet, állva hagytak minket a horvátok

A horvát gazdaság 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez lassabb dinamikának számít, mint amit az előző negyedévben láthattunk – közölte a horvát statisztikai hivatal.

Végre egy jó hír, a kutakról jött

Végre egy jó hír, a kutakról jött

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken.

Elvesztettük a fényt, visszaesett a gazdaságba vetett bizalom

Elvesztettük a fényt, visszaesett a gazdaságba vetett bizalom

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint novemberben az üzleti szektor kilátásai alig változtak, míg a fogyasztók kissé borúlátóbb várakozásokat fogalmaztak meg, mint októberben.

Sokat segített a turizmuson az október 23-i hosszú hétvége

Sokat segített a turizmuson az október 23-i hosszú hétvége

Több volt a hazai és a külföldi vendég is, mint tavaly.

Valaki most nagyon jól jár az olcsó orosz olajjal – kár, hogy nem az autósok

Valaki most nagyon jól jár az olcsó orosz olajjal – kár, hogy nem az autósok

Magyarország mentességet kapott a múlt héten életbe lépett amerikai szankciók alól, így a Mol továbbra is vásárolhat orosz olajat. Ez mind a magyar vállalat, mind a költségvetés számára komoly nyereséggel kecsegtet, mivel az elmúlt hetekben az orosz olaj ára sokkal jobban csökkent, mint a Brenté.

Akár már a jövő héten megszülethet a megállapodás a minimálbérről

Akár már a jövő héten megszülethet a megállapodás a minimálbérről

Optimisták a felek.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168