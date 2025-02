A cégvezetők csak saját vállalatukon keseregnek

Erről laptársunk a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár részletesen is beszámol.

A vállalatvezetők 20 százaléka mondta azt, hogy cégénél nincs szerepe a generatív mesterséges intelligenciának (genAI), a többi 80 százalék egyértelműen hatékonyságnövekedésről számolt be az AI-nak köszönhetően.

Míg a hazai, akvizíciót tervező vállalatok elsősorban a saját jelenlegi versenytársaikat kebeleznék be, addig világszerte a felvásárlás inkább az új iparágakba való belépést segíti elő – mondta Mezei Szabolcs.

A mesterséges intelligenciával is egyre jobban meg kell barátkozni Fotó: Depositphotos

A megkérdezettek 99 százaléka szerint idén véget ér az orosz-ukrán háború, és 82 százalék válaszolta, hogy 2034-ben vezetheti be Magyarország az eurót.

