Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Makró Európai Unió

Rábólintottak az uniós kohéziós támogatások átcsoportosítására

mfor.hu

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben a kohéziós és szociális finanszírozást a tagállamok új kihívásokra csoportosítsák át, válaszul az Európai Unió prioritásaira – közölte az uniós parlament szerdán.

A képviselőtestületben 453 szavazattal, 149 ellenében és 59 tartózkodás mellett támogatott európai bizottsági javaslat lehetőséget ad a tagállamoknak és a régióknak arra, hogy a kohéziós forrásokat olyan új célokra fordítsák, mint a védelmi ipari kapacitások növelése és a katonai mobilitás, a vízgazdálkodás ellenálló képességének megerősítése, a megfizethető és fenntartható lakhatás, a dekarbonizáció, az energiainfrastruktúra fejlesztése és a polgári felkészültség.

A védelmi ipar és a katonai mobilitás finanszírozásának tekintetében elsőbbséget élveznek a kettős felhasználású infrastruktúrák, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt alkalmasak.

A jogszabályi változás értelmében – ha azt az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács is elfogadja – a szociális alapok is felhasználhatók lesznek a polgári védelmi készségek, a védelem, a kiberbiztonság támogatására – részletezték.

Az új prioritások gyors finanszírozása érdekében a kiadásokat egy egyszeri, 20 százalékos előfinanszírozással növelik a 2026-ban átcsoportosított összegek esetében, illetve a társfinanszírozási ráták 10 százalékponttal magasabbak lesznek a korábbinál, de nem haladhatják meg a 100 százalékot – írták.

Új kihívásokra kell a pénz
Új kihívásokra kell a pénz
Fotó: Európai Parlament

A támogatás az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók esetében még kedvezőbb arányú lesz, hogy hangsúlyozza ezen régiók biztonsági kihívásait és geopolitikai jelentőségét - magyarázták.

Annak biztosítására, hogy a kohéziós politika továbbra is a kis- és középvállalkozásokra és a hátrányos helyzetű régiókra összpontosítson, a nagyvállalatok technológiai, védelmi és dekarbonizációs beruházásai csak az átlagosnál alacsonyabb egy főre jutó bruttó hazai termékkel rendelkező uniós területeken támogathatók. Ugyanakkor az úgynevezett közös európai érdeket szolgáló projektek regionális jövedelemkorlátozás nélkül részesülhetnek finanszírozásban – írták.

A javaslat azt is egyértelművé teszi, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alapján befagyasztott pénzeszközök nem csoportosíthatók át új prioritásokra – tájékoztattak. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ilyen még nem volt: a kamatstop miatt Alkotmánybírósághoz fordul az OTP

Alkotmányjogi panaszt terjesztett be az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen a kamatstop meghosszabbítása ügyében – derült ki a bank szerdai közleményéből. Az OTP egyúttal kérelmezi ennek a kamatstop ellen májusban elindított, hasonló eljárással történő egyesítését.

Nem volt ellenszavazat az MNB Monetáris Tanácsában az alapkamatról

Egyhangúlag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa júliusban – olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett rövidített jegyzőkönyvben.

Újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

Elemzők: újabb évet csúszik Magyarországon a gazdasági fellendülés

A beruházások elmaradtak, tovább csúszik emiatt a magyar gazdaság fellendülése. Az inflációs várakozások magasak, emiatt jegybanki kamatvágás az idén már nem valószínű, és az államadósság leminősítésére sem számítanak az Erste Bank elemzői. Az Otthon Start programban viszont vannak kockázatok.

Állást keres? Itt a reménysugár

Állást keres? Itt a reménysugár

A Manpower felmérése szeruint a magyar cégek 25 százaléka létszámbővítést tervez az év utolsó negyedévére.

Mégis tudunk függetlenedni az orosz olajtól?

Új kőolajlelőhelyet talált a Mol és az O&GD.

Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

Furcsa fejleményeket tapasztalhatunk a kutakon

A nagykereskedelmi árak csaknem egy hete nem változnak, a kiskereskedelmiek viszont igen.

Figyelmeztet a NAV – ennek súlyos következményei lehetnek

Figyelmeztet a NAV – ennek súlyos következményei lehetnek

Az illegális dohánykereskedelemnek egészségügyi és gazdasági veszélyei is lehetnek.

Úgy veszik fel a magyarok ezt a hitelt, mintha nem lenne holnap

Úgy veszik fel a magyarok ezt a hitelt, mintha nem lenne holnap

A K&H-nál megugrott a személyi kölcsönök piaca – a pénzintézet 15 millió forintra emelte a maximális hitelkeretet.

Menő SUV-t keres? Íme a toplista

Az élen nincs változás, de felfutóban a fiatal hibrid modellek.

Mészáros Lőrinc lekörözte Elon Muskot

Mészáros Lőrinc lekörözte Elon Muskot

A leggazdagabb magyar vagyona tíz év alatt a 150-szeresére ugrott, miközben az amerikai topmilliárdosé „csak” a 38-szorosára. 

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168