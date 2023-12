Rácz András nagyon keményen odaszólt a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és jövendő munkatársainak

Rácz András Oroszország-szakértő Facebook-bejegyzésben foglalta össze véleményét a kedden megszavazott törvény alapján felállítandó Szuverenitásvédelmi Hivatalról, amely szerinte

"az első napjától kezdve az elnyomás eszköze lesz".

Hozzáteszi, hogy az autoriter rendszerek, mint Putyiné Oroszországban vagy Lukasenkáé Belaruszban fokozatosan, hosszú éveken át tartó folyamatok eredményeképpen épülnek ki. E folyamatok egyike az állam intézményeinek a rezsim szolgálatába álítása, a fékek és egyensúlyok kiiktatása, politikai kinevezettek szakmai pozíciókba ültetése.

Ezzel az olyan intézmények, mint a rendőrség, az ügyészség, a médiahatóság vagy éppen a nemzetbiztonsági szolgálatok, fokozatosan egyre inkább az autoriter rendszer saját céljait, és nem eredeti céljaikat kezdik szolgálni.

"Ebből az is következik, hogy ezeknek a szervezeteknek a nem vezető, nem politikai kinevezett munkatársai nem egyértelműen tekinthetők az autoriter rendszer fenntartóinak, hiszen egy egyszerű közlekedési rendőr vagy minisztériumi fogalmazó vajmi keveset tehet arról, hogy hogyan használja a politika az adott szervezetet.

Anno még az ÁVO-nál is voltak olyanok, akik egyáltalán nem politikai rendőrségi feladatot láttak el, konkrétan a határőrség a „zöld ÁVO”, amit ugye beintegráltak a szervezetbe. Sorállományúak is kerültek az ÁVO-hoz, és nekik aztán tényleg semmi beleszólásuk nem volt abba, hogy mi történik velük, vagy mit csinál a szervezet egésze, és főleg annak a politikai rendőrség, a „kék ÁVO” része"

- fogalmaz Rácz András, hogy aztán rátérjen az új hatóságra:

"A Szuverenitásvédelmi Hatóság viszont nem ilyen. A Szuverenitásvédelmi Hatóságot konkrétan az elnyomás céljaira hozzák létre és megalakulásának első napjától fogva ezt a célt fogja szolgálni. Ennek a szervezetnek nincs semmiféle „békeidős” funkciója. Ezt a szervezetet a hatalom nem túszul ejti és elferdíti, mint az számos, elvben független intézménnyel történt az elmúlt években, hanem eleve az elnyomás céljaira hozza létre."

Ebből viszont az is következik szerinte, hogy

"mindenki, aki az újonnan létrejövő Szuverenitásvédelmi Hivatalnál vállal munkát, az igazgatótól kezdve a portásig, tudatos döntést hoz arról, hogy ő márpedig egy eleve elnyomó célú szervezethez megy dolgozni".

Mivel ide nem fognak hivatásosokat vezényelni, a közigazgatásban dolgozó, ide átvezényeltek pedig lemondhatnának államigazgatási jogviszonyukról, Rácz szerint aki ide megy dolgozni, az önként vállalja, hogy elnyomó célú szervezet munkatársa legyen, ennél fogva pontos beosztása már szinte lényegtelen.

"Aki munkát vállal a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál, az lemoshatatlan bélyeget vesz magára. Eleve elnyomó céllal létrehozott szervezetnél munkát vállalni nem olyasmi, amit később ki lehet magyarázni vagy át lehet keretezni. Akik ide mennek dolgozni, azok pontosan tudják, hogy hová mennek, és ezt önként teszik – ez pedig olyan morális bélyeg, ami nem múlik el. Rajtuk marad majd azután is, hogy már réges-rég nem lesz NER"

- zárja bejegyzését a szakértő.