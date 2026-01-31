Rájár a rúd a bankokra

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss, előzetes adatai szerint 1481,8 milliárd forint lett a bankok adózott eredménye, ami impozáns szám, de elmarad a 2024-estől, amikor 1589 milliárd forint volt a profit – hívja fel a figyelmet laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikke.

Még nagyobb a visszaesés, ha a bankok saját tőkéjéhez mérik a nyereséget. 2024-ben még 18,84 százalékot meghaladó tőkearányos megtérülést (ROE) ért el a magyar bankszektor, 2025-ben ez lement 16,59 százalékosra. Ez nem számít kiemelkedően magasnak, a régiós bankszektorban jellemzően 15-20 százalék között van ez a mutató. Vagyis a magyar bankok nem termelnek több nyereséget a tulajdonosaiknak, mint a környező országok hitelintézetei.

A bankok nyereségcsökkenését az sem tudta kompenzálni tavaly, hogy a hitelintézetek osztalékból származó bevétele nőtt 2024-hez képest, és meghaladta a 496 milliárd forintot, vagyis a nettó nyereség több mint egyharmadát nem is maguk a bankok, hanem a leánycégeik termelték meg, ezek között pedig – különösen az OTP-nek köszönhetően – külföldi bankok is szép számmal vannak. Ezt is figyelembe véve a magyar bankszektor ROE-mutatója alig haladja meg a 11 százalékot, ami a nyugat-európai átlaghoz hasonló.

