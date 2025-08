Gyorsan kiosztott 45 milliárd forintot az Orbán-kormány

A beruházások országszerte elindultak, a program érdemi lendületet ad a hazai kkv-k technológiai megújulásához és növekedéséhez. A program iránti rendkívüli érdeklődést jól mutatja, hogy az eredeti, 48 milliárd forintos keretre rövid idő alatt 1885 vállalkozás nyújtott be pályázatot, összesen 136,3 milliárd forint értékben. A kormány a fokozott beruházási igényekre reagálva 82 milliárd forintos keretemelésről döntött, így az eredetileg tervezett 400-500 vállalkozás helyett akár háromszor ennyi cég valósíthat meg fejlesztést a támogatásnak köszönhetően – emelte ki a közlemény.

Gyors ütemben halad a hazai kis- és középvállalkozások (kkv) fejlesztését célzó Demján Sándor 1+1 Program végrehajtása: már több mint 500 vállalkozás jutott hozzá a támogatási forráshoz összesen 45 milliárd forint értékben, így a kifizetések összege két hét alatt megduplázódott – jelentette be pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!