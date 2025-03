Rászorulók helyett milliárdosokat támogat az Orbán-kormány

Ezt a támogatási modellt a jövőben is folytatja az Orbán-kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter február végén jelentette be, hogy megnyitja a turisztikai programját a kormány a kiskocsmák felé. Összesen egymilliárd forintot, egyenként maximum 3 millió forintot kaphatnak az ezer fő alatti településeken működő kiskocsmák, bárok, borozók, az összeget bármire költhetik.

Nem ez az első eset, hogy milliárdosok éttermét pitiáner összeggel támogatta az Orbán-kormány. Lapunk írta meg, hogy a veszprémi Hangvilla étterem is kapott egymillió forintot, ők terítőt vásároltak közpénzből, pedig a tulajdonos a megye egyik legnagyobb építőipari vállalkozása, a Vemévszer. Persze bárki pályázhatott, az nem volt feltétel, hogy csak az kaphat pénzt, aki veszteséges. Biztosra vehető, hogy a tehetősebb éttermek mellett a kisebbeknek is jutott pénz.

A derecskei gyümölcsök ebben a térségben és az általunk teremtett környezetben jól érzik magukat. Csapatunk a legmodernebb technológiákat alkalmazza, miközben munkánk nagy részét a szabadban, Magyarország Legszebb Birtokán végezhetjük. Itt termesztjük a 2022-ben uniós oltalmat kapott Derecske almát és a kiváló minőségű meggyet is

– olvasható az étterem honlapján. Az egymillió forintos támogatást konkrétan a Derecskealma Feldolgozó Kft. kapta, amiből tehát konyhai felszereléseket vásároltak. A cég beszámolóiból akár még úgy is tűnhet, hogy valóban rászorultak az adófizetők támogatására: 2023-ban 394,4 millió forintos forgalom mellett 13,8 millió forintos veszteséggel zárt, a saját tőkéje már csak mindössze 4,2 millió forint volt. Aggódni azonban nem kell értük különösebben, mert a Derecskealma Feldolgozó Kft. tulajdonosa a Szabó Imre által 1990-ben alapított Bold Agro Mezőgazdasági Kft.

Mivel az MTÜ még mindig nem hozta nyilvánosságra, hogy mely vidéki éttermek kaptak vissza nem térítendő állami támogatást az új turisztikai fejlesztési programból, kénytelenek vagyunk egyenként kibogarászni a szerencsés nyerteseket a korlátozottan rendelkezésre álló és elérhető információk alapján. Az biztos, hogy megint olyanok is kértek és kaptak állami támogatást, akik egyáltalán nem szorultak rá.

A különböző állami támogatások kiosztásánál nagyon ritkán szempont az Orbán-kormánynál a rászorultsági elv. Így azok is bőven kapnak közpénzt, akiknek amúgy semmi szükségük nincs rá. Erre talán az egyik legjobb példa a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által még tavaly az éttermek versenyképességének növelésére kiírt pályázat. A feltétel mindössze annyi volt, hogy az étterem legyen vidéki, legalább egy éve működjön, egész évben legyen nyitva és küldjön forgalmi adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. Ezeknek a kritériumoknak pedig olyan éttermek és tulajdonosaik is megfeleltek, akik egyáltalán nem szorultak rá arra, hogy közpénzből gyarapítsák a vállalkozásukat.

Olyan jól megy az országnak, hogy még a gazdagokat is közpénzzel kell megsegíteni.

