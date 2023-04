Razzia indulhat a benzinkutakon 

A GVH panaszeljárás keretében vizsgálatot indított az üzemanyag-kiskereskedelmi szektorban egy vidéki város több töltőállomásánál – tudta meg az Index, amit a hatóság meg is erősített. A portál úgy tudja, a most megindult vizsgálatokat hamarosan újabbak is követhetik.

Ahogy az Index megjegyzi, a Kormányinfón kapott egy témába vágó kérdést Gulyás Gergely. Arra a felvetésre, hogy visszahozzák-e a benzinárstopot, ha a közeljövőben durván megugrana az üzemanyagár, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy jelenleg nincs a kormány előtt ilyen tervezet.