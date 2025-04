Reagált a Mercedes a magyar kormánnyal kapcsolatos kérdésekre: „A jelenlét többet ér, mint a visszavonulás”

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor az AfD-nek gratulált, a CDU-nak nem – az új német kormánnyal is bajuszt akaszthat A magyar-német viszony kormányzati szinten hűvös volt az elmúlt években, és ezen várhatóan egy CDU-CSU vezette kormány sem segít majd.

Orbán Viktor idén februárban a Karmelita kolostorban, magasrangú vendégeknek járó külsőségek között fogadta Alice Weidelt, az AfD társelnökét. A találkozón Orbán a pártot „Németország jövőjének” nevezte, és hangsúlyozta, hogy az AfD programja – különösen a migráció és az energiaügyek terén – kedvező lenne Magyarország számára is. Weidel a találkozót követően Orbánt „a józan ész, a szuverenitás és a függetlenség szimbólumának” nevezte. A németországi előrehozott parlamenti választásokon az AfD 20,8 százalékos eredményt ért el, megduplázva korábbi támogatottságát, és ezzel a második legerősebb párttá vált. Orbán Viktor másnap az X-en gratulált Weidelnek és az AfD-nek, kiemelve a választási eredményt. Ugyanakkor a választások győztesének, a CDU/CSU szövetségnek és kancellárjelöltjüknek, Friedrich Merznek nem küldött gratulációt.

„A helyszínválasztási döntéseket a Mercedes-Benznél sokféle, hosszú távú tényező alapján hozzák meg. A Mercedes-Benz Magyarország EU-tagságát is figyelembe véve döntött e helyszín mellett” – írta a cég szóvivője. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Mercedes-Benz évi 100 ezer autó gyártását helyezné át Németországból Kecskemétre, mivel Magyarországon a személyi jellegű ráfordítások – elsősorban a bérek – mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak.

A kecskeméti gyárral kapcsolatban a vállalat megerősítette: „A Mercedes-Benz kecskeméti gyára nemzetközi gyártási hálózatunk központi része. 2012 óta folyik ott a termelés, és – ahogyan az a nemzetközi gyártási hálózatunkban szokásos – konstruktív kapcsolatot ápolunk a helyi kormánnyal.” Ennek keretében „személyes találkozókra is sor került”. Hozzátették: „A magyar külgazdasági és külügyminisztérium, valamint Kecskemét városa aktívan támogatja a helyszín fejlesztését.”

A cég hangsúlyozta, hogy több mint 150 országban folytat üzleti tevékenységet, és a globalizáció, valamint a gazdasági összefonódások korában továbbra is a párbeszédre és a konstruktív együttműködésre törekszik. „A világszintű gazdasági kapcsolatok irányvonalait a politika határozza meg. Vállalatként ezen irányvonalak mentén működünk, és a politikára támaszkodunk abban, hogy ezek nemzetközi betartását biztosítsa” – fogalmaztak.

A Stuttgarter Nachrichten nemrég arról számolt be, hogy a német Mercedes-Benz nem veri nagydobra: vezérigazgatója, Ola Källenius rendszeresen egyeztet a magyar politikai vezetéssel, köztük Orbán Viktor miniszterelnökkel. „A kapcsolatok ápolása érdekében a konszernvezető a legmagasabb szinten tart fenn kapcsolatokat a magyar politikával. Erről azonban a német közvélemény lehetőleg minél kevesebbet tud” – fogalmazott a lap. Mivel a találkozókról kizárólag a magyar fél számol be, a Mercedes sem előzetesen, sem utólag nem ad ki hivatalos tájékoztatást, megkerestük a német vállalatot.

