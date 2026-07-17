Reagált a minisztérium: nem kell ellátási gondoktól félni?

A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyag-ellátás, de tartalékolni kell – tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) az MTI-t pénteken.

A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését, a családok és a gazdaság ellátását. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segítheti. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. Ezt a mennyiséget az előző kormány által 44 napos mélypontra csökkentett szintről pótolták vissza március vége óta – jegyezte meg a GEM.

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A közlemény kitért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet.

Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki; a magyarországi ellátás biztonsága a kormányváltást követően nagymértékben javult – hangsúlyozta a gazdasági tárca.

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