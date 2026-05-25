Reagált a Wizz Air a HungaroControl kerozinhiányról szóló állításaira

Reagált a Wizz Air a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc által a 24.hu-nak adott interjúra, amelyről az Mfor is beszámolt. A légitársaság találgatásnak nevezte, hogy a nyári időszakban folyamatos járattörlésekre kellene számítani kerozinhiány miatt, és hatátrozottan cáfolták ezt. Hozzátették: a Wizz Air a teljes nyári menetrendjét repülni fogja.

A vállalat repülőgépeinek több mint 75 százaléka új generációs Airbus neo technológiájú típus, amelyek jelentősen alacsonyabb üzemanyag-fogyasztással működnek.



A Wizz Air szerint az elmúlt évek nyári késéseinek jelentős részét nem a légitársaságok működése, hanem az európai és különösen a magyar légiirányítás kapacitásproblémái okozták. A HungaroControl működési nehézségei miatt a Wizz Air járatai az előző nyári szezonokban számos alkalommal szenvedtek jelentős késéseket – írták.