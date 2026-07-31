Reagált az EXIM arra, hogy négy ügyletükben is feljelentést tett Kapitány István minisztériuma

Először Magyar Péter miniszterelnök egy július 23-i sajtótájékoztatón, majd Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) átvilágításának első eredményeként négy olyan, több mint 1000 milliárd forintos összértékű ügyletet azonosítottak, amelyek miatt a tárca megtette a büntetőfeljelentést a hatóságoknál, ismeretlen tettes ellen.

Ezek között volt egy Tiborcz István érdekeltségéhez köthető 59 milliárd forintos hotel- és irodaház beruházás finanszírozása, a Szíjj Lászlóhoz tartozó Duna Aszfaltnak nyújtott 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozás egy afrikai infrastruktúra-projekthez, az egyiptomi állami vasútnak adott 576 milliárd forintos hitel, illetve az Észak-Macedóniának nyújtott 360 milliárd forintos kölcsön. Ezekről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

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A feljelentésekkel és a szóban forgó projektekkel kapcsolatban megkerestük az EXIM új vezetését, amely írásban reagált.

„A Gazdasági és Energetikai Minisztérium az általa elrendelt átvilágítás lezárását követően megtette a szükséges intézkedéseket. A július 23-i kormányinfón bemutatott ügyek hatósági szakaszba kerültek, ezért az EXIM-nek nem áll módjában nyilatkozni azokról. Intézményünk teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Az EXIM új vezetésének elsődleges feladata a szervezet stabil, átlátható és prudens működésének biztosítása, valamint a magyar vállalkozások külpiaci növekedésének támogatása”

– válaszolták.

Az EXIM a magyar gazdaság egyik meghatározó pénzügyi intézménye, amely stratégiai szerepet tölt be a hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítésében és külpiaci növekedésük támogatásában. Kapitány István július elején jelentette be, hogy átvilágítják a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeket. Ez személyi változásokkal is járt: az EXIM új vezérigazgatója Kiss Zalán lett, aki Berta Adriennt váltotta.

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A héten kiderült az is, hogy a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség új vezérigazgatójává Buday Bencét nevezték ki. Kapitány István a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség éléről visszahívta Bihari Katalint, de az új vezérigazgató személye még nem ismert.