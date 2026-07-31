3p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Makró Duna Aszfalt Eximbank Kapitány István

Reagált az EXIM arra, hogy négy ügyletükben is feljelentést tett Kapitány István minisztériuma

mfor.hu

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium még július 23-án közölte, hogy a 100 százalékban állami tulajdonú Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) átvilágítása során négy gyanús ügyletet azonosítottak, amelyek miatt a tárca büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az EXIM írásban reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésünkre.

Először Magyar Péter miniszterelnök egy július 23-i sajtótájékoztatón, majd Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) átvilágításának első eredményeként négy olyan, több mint 1000 milliárd forintos összértékű ügyletet azonosítottak, amelyek miatt a tárca megtette a büntetőfeljelentést a hatóságoknál, ismeretlen tettes ellen.

Ezek között volt egy Tiborcz István érdekeltségéhez köthető 59 milliárd forintos hotel- és irodaház beruházás finanszírozása, a Szíjj Lászlóhoz tartozó Duna Aszfaltnak nyújtott 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozás egy afrikai infrastruktúra-projekthez, az egyiptomi állami vasútnak adott 576 milliárd forintos hitel, illetve az Észak-Macedóniának nyújtott 360 milliárd forintos kölcsön. Ezekről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

A feljelentésekkel és a szóban forgó projektekkel kapcsolatban megkerestük az EXIM új vezetését, amely írásban reagált.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium az általa elrendelt átvilágítás lezárását követően megtette a szükséges intézkedéseket. A július 23-i kormányinfón bemutatott ügyek hatósági szakaszba kerültek, ezért az EXIM-nek nem áll módjában nyilatkozni azokról. Intézményünk teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Az EXIM új vezetésének elsődleges feladata a szervezet stabil, átlátható és prudens működésének biztosítása, valamint a magyar vállalkozások külpiaci növekedésének támogatása”

– válaszolták.

Az EXIM a magyar gazdaság egyik meghatározó pénzügyi intézménye, amely stratégiai szerepet tölt be a hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítésében és külpiaci növekedésük támogatásában. Kapitány István július elején jelentette be, hogy átvilágítják a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeket. Ez személyi változásokkal is járt: az EXIM új vezérigazgatója Kiss Zalán lett, aki Berta Adriennt váltotta.

A héten kiderült az is, hogy a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség új vezérigazgatójává Buday Bencét nevezték ki. Kapitány István a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség éléről visszahívta Bihari Katalint, de az új vezérigazgató személye még nem ismert.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Éves szinten továbbra is csökkennek az ipari árak

Éves szinten továbbra is csökkennek az ipari árak

Júniusban az ipari termelői árak az egy évvel korábbihoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, míg az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal magasabbak lettek – közölte a KSH.

Több ágazatban is bővítené albániai jelenlétét a 4iG

Több ágazatban is bővítené albániai jelenlétét a 4iG

A fókuszban a versenyképes energetikai infrastruktúra fejlesztése volt. 

Vezércsere: új elnök az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élén

Vezércsere: új elnök az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élén

Tótth András lett az új elnök. 

Magyar Péter: Teljesen leállíthatják a paksi erőművet

Magyar Péter: Teljesen leállíthatják a paksi erőművet

Hiába várná a paksi atomerőmű vezetése a magasabb vízállást, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint még napokig apadni fog a Duna.

Nagy szerepet játszott a kormányváltás a GDP-adatban, de nem úgy ahogy sokan várták

Nagy szerepet játszott a kormányváltás a friss GDP-adatban, de nem úgy, ahogy sokan várták

Az új kormányzati struktúra felállása és a nagy állami beruházások felülvizsgálata is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az idei második negyedévben lassult a magyar gazdaság növekedési üteme az év első három hónapjához képest. Bár jó hír, hogy végre magunk mögött hagyhattuk a hároméves stagnálás időszakát, a várhatóan az európai uniós források által is pörgetett gazdasági felpattanás csak a jövő évben járhat igazán látványos eredményekkel.

Színtiszta gazdasági előny, vagy kódjel a megszorításokhoz? Mindent a magyar euróról

Színtiszta gazdasági előny, vagy kódjel a megszorításokhoz? Mindent a magyar euróról

Magyar Péter miniszterelnök szerint az euróövezethez való csatlakozás stabilitást és számos gazdasági előnyt jelentene Magyarország számára, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a hétvégén viszont kódnévnek, a megszorításokhoz való rejtjelnek nevezte az eurót Tusványoson, a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Ami biztos, hogy a kérdés nem fekete-fehér, viszont vélhetően a következő évek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai témája lesz, hogyan lehet sikeresen, a gazdasági felzárkózást is segítő módon bevezetni az eurót Magyarországon.

Megszaladt a magyar export, különösen euróban mérve

Megszaladt a magyar export, különösen euróban mérve

2024 áprilisa óta nem volt ekkora az éves növekedés a magyar kivitel volumenénél.

Kijöttek a GDP-számok, amiben már a Tisza-kormány teljesítménye is benne van

Itt az első GDP-adat, amiben már a Tisza-kormány teljesítménye is benne van

2026 második negyedévében (áprilistól június végéig) a magyar gazdaság teljesítménye 1,7 százalékkal meghaladta a 2025. második negyedévit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslésében. A mutató enyhén alacsonyabb az elemzői várakozások 1,8 százalékos átlagánál és az éves ütem a nyers adatok alapján megegyezik az első negyedévben látott növekedéssel.

Miután leállt a 3. blokk, újabb egység teljesítményét csökkenti a paksi atomerőmű

Miután leállt a 3. blokk, újabb egység teljesítményét csökkenti a paksi atomerőmű

Tovább csökkent a vízállás, a 2-es blokk is félgőzzel működik reggel 7-től.

Lemaradt a forint az eurótól csütörtök reggel

Lemaradt a forint az eurótól csütörtök reggel

Szerdán érdemesebb volt eurót váltani, akárcsak svájci frankot. A dollárral szemben viszont erősödni tudott a magyar fizetőeszköz.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG