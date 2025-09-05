Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Reagált Szijjártó Péter Donald Trump felszólítására, miszerint Európa ne vegyen többé orosz olajat

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A tárcavezető ezt újságírói kérdésre jelentette ki a magyar-azeri gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón, ahol Donald Trump amerikai elnök azon friss kijelentéséről is kérdezték, amelyben az orosz kőolaj vásárlásának beszüntetésére szólította fel az európai országokat.

„Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül” – fogalmazott.

„Teszik ezt azért, hogy olcsóbb olajat tudjanak vásárolni. Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk” - jelentette ki a tárca közleménye szerint.

„Az energiavásárlás az egy fizikai kérdés. Onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide. És abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az a tény, hogy az Európai Unió elutasította a segítségkérésünket arra, hogy a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljük, Horvátország pedig nem a hozzánk vezető alternatív csővezeték kapacitását növelte meg, hanem a szállításért fizetendő tranzitdíjat az európai benchmarkok ötszörösére” - tette hozzá.

Több szakértő ezzel szemben úgy véli, hogy lenne lehetőség Magyarország orosz energiafüggőségének fokozatos leépítésére, a kormány azonban nem tesz érdemi lépéseket ebbe az irányba. 

Meglepetés: fordulat az ipari termelésben

Pozitív csalódás a havi 2 százalékos bővülés az ipari termelésben, de továbbra is a négy évvel ezelőtti szint után fut a szektor. Az élelmiszeripar magára talált a száj- és körömfájásjárvány után, de az akkumulátorgyártás teljesítménye lesújtó. A német ipari megrendelés-adatok messze alulmúlták a várakozásokat, ami nem biztató a következő hónapokra nézve.

Csak nem felszállási engedélyt kapott Orbán Viktor?

A júliusi ipari termelés ugyan éves szinten ha enyhén, 1 százalékkal, de még mindig negatív, az előző havinál legalább már magasabb.

Hadházy Ákos visszatér Hatvanpusztára

A független országgyűlési képviselő újabb tüntetést ígér.

Júliusban a vártnál gyengébben alakult a kiskereskedelmi forgalom

Júliusban a vártnál gyengébb adatokat láthattunk a hazai kiskereskedelmi ágazatból. Az éves alapú növekedés is elmaradt a konszenzustól, havi alapon pedig egyenesen csökkent a forgalom. A kormány szerint minden rendben van, a legnagyobb kereskedelmi érdekvédelmi szervezet viszont ismét megtépázott fogyasztói bizalomról és az árrésstop negatív hatásairól beszél.

Milyen gazdasági programmal lehet megnyerni a választást? Pogátsa Zoltánt kérdezzük a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense szeptember 11-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Tovább drágul a tankolás – nem először a héten

Mindkét üzemanyagfajta nagykereskedelmi ára változik pénteken.

Varga Mihály és Nagy Márton is bizonytalanságról beszélt – figyelmeztetés a jegybanki alapítványok ügyében

Veszprémben rendezi meg a Magyar Közgazdasági Társaság csütörtökön és pénteken a 63. Közgazdász-vándorgyűlést, amelynek nyitó plenárisán Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is előadást tartott. Ők nem beszéltek az MNB-alapítványok ügyéről – de egy harmadik résztvevő, az ÁSZ elnöke szóba hozta az ügyet, és üzent is.

Ilyen se volt még a focivébén – szerdától már elkezdik árulni a jegyeket

Vajon a magyar válogatottat is láthatjuk majd?

MNB-botrány: újabb érdekes részlet derült ki

50 milliárdos papírdarab került Matolcsy Ádámhoz.

Már csak ez kellett: kilőtt a használt autók ára is

Havi és éves összehasonlításban is nőttek az árak a piacon.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

