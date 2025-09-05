Reagált Szijjártó Péter Donald Trump felszólítására, miszerint Európa ne vegyen többé orosz olajat

A tárcavezető ezt újságírói kérdésre jelentette ki a magyar-azeri gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón, ahol Donald Trump amerikai elnök azon friss kijelentéséről is kérdezték, amelyben az orosz kőolaj vásárlásának beszüntetésére szólította fel az európai országokat.

„Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül” – fogalmazott.

„Teszik ezt azért, hogy olcsóbb olajat tudjanak vásárolni. Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk” - jelentette ki a tárca közleménye szerint.

„Az energiavásárlás az egy fizikai kérdés. Onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide. És abban, hogy Magyarország ellátásbiztonsági szempontból együttműködik Oroszországgal, óriási szerepet játszik az a tény, hogy az Európai Unió elutasította a segítségkérésünket arra, hogy a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitását megnöveljük, Horvátország pedig nem a hozzánk vezető alternatív csővezeték kapacitását növelte meg, hanem a szállításért fizetendő tranzitdíjat az európai benchmarkok ötszörösére” - tette hozzá.

Több szakértő ezzel szemben úgy véli, hogy lenne lehetőség Magyarország orosz energiafüggőségének fokozatos leépítésére, a kormány azonban nem tesz érdemi lépéseket ebbe az irányba.