Reális, hogy kilépünk az Európai Unióból? Erről is kérdezzük Bojár Gábort a Klasszis Klub Live-ban

Minderről kikérjük Bojár Gábor véleményét. No meg természetesen arról, hogy a napokban ismét előkerült a fizikus, vállalkozó, üzletember által közel egy évtizede veszélyként felvetett Huxit lehetősége, vagyis az, hogy az Orbán-kormány kilépteti Magyarországot az Európai Unióból.

Miközben a közoktatás helyzete is elkeserítő. Valamint az egészségügyé – ennek javítása érdekében tüntettek március 8-án az orvosok a parlament előtt, megfogalmazva, hogy elengedhetetlen a széleskörű reform a mindannyiunk életében alapvető fontosságú ágazatban.

Ennek ellenére a kormány már most osztogatási ígéreteket tett, pedig még több mint egy év van a választásokig. Orbán Viktor február 22-ei évértékelője óta él a kétség, vajon a bejelentett hangulatjavító intézkedéseket – mindenekelőtt a nyugdíjasok áfavisszatérítését, illetve a két- és háromgyermekes anyák adómentességét – hogyan engedheti meg magának az amúgy is sok sebből vérző állami költségvetés.

Az ágazatok többsége hanyatlott. Leginkább az ipar, azon belül is az építőipar, amely két számjeggyel zuhant, s a kormány által preferált jármű- és az ahhoz kapcsolódó akkumulátorgyártás sem váltotta be a hozzájuk fűzött nagy reményeket. Bár a beruházásokkal ellentétben a lakossági fogyasztás növekszik, de az sem a várt ütemben.

A március 19-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

A fizikus, vállalkozó, üzletember március 19-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Média szokás szerint egyórás élő műsorának vendége. Széles érdeklődési köre és tudása alapján számos más – társadalmi, politikai, gazdasági jellegű – témát is körbejárunk a 100 Leggazdagabb magyar közé önerőből bekerült Bojár Gáborral. Akitől természetesen nemcsak mi kérdezünk, hanem Önök is, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetett adás során.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!