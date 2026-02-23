2p

Makró MNB alapkamat Trend FM Varga Mihály

Rég nem látott bejelentésre készülhet kedden Varga Mihály

mfor.hu

Végre kijött egy jó inflációs adat, és a forint árfolyama is stabil, ezért az elemzők azt várják, holnap kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács – egyebek mellett erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában. 

 

A januári 2,1 százalékos inflációs adat, és a hetek óta 380 forint környékén stabilizálódott euró/forintárfolyam miatt a legtöbb elemző azt várja, hogy holnap csökkenni fog az alapkamat. A Varga Mihály vezette monetáris tanács várhatóan 0,25 százalékponttal 6,25 százalékosra vágja vissza az irányadó rátát.

Az Mfor Elemzői Konszenzusban szereplők többsége (heten) számít erre, míg ketten csak márciusban várnak monetáris lazítást. 

A már most vágást előrejelzők szerint márciusban hasonló lépés várható, 6 százalékosra csökkenhet az alapkamat, az év végére pedig már csak 5,5 százalékos irányadó rátát jeleznek előre. 

A kamatcsökkentés csak a hitelpiac egy részét érinti, hiszen nagyon sok a piacinál alacsonyabb kamatozású támogatott hitel mind a lakossági, mind a vállalati oldalon. A bankközi kamatokhoz (bubor) kötött vállalati hitelek kamata viszont csökkenhet, és a piaci alapú lakossági hitelek kamata is lejjebb mehet. A lakáshitelek egy része szintén piaci kamatozású, és a népszerű személyi hitelekre sincs állami támogatás. 

A beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter:

Hétfőre virradóra ért támadás egy olajszivattyú-állomást.

Az igazi védőpajzs a megfelelően nagy devizatartalék meg egy normális gazdaságpolitika – mondja a Hold Alapkezelő alapítója

Szabó László a február 18-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 92. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

