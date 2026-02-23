Rég nem látott bejelentésre készülhet kedden Varga Mihály

A januári 2,1 százalékos inflációs adat, és a hetek óta 380 forint környékén stabilizálódott euró/forintárfolyam miatt a legtöbb elemző azt várja, hogy holnap csökkenni fog az alapkamat. A Varga Mihály vezette monetáris tanács várhatóan 0,25 százalékponttal 6,25 százalékosra vágja vissza az irányadó rátát.

Az Mfor Elemzői Konszenzusban szereplők többsége (heten) számít erre, míg ketten csak márciusban várnak monetáris lazítást.

A már most vágást előrejelzők szerint márciusban hasonló lépés várható, 6 százalékosra csökkenhet az alapkamat, az év végére pedig már csak 5,5 százalékos irányadó rátát jeleznek előre.

A kamatcsökkentés csak a hitelpiac egy részét érinti, hiszen nagyon sok a piacinál alacsonyabb kamatozású támogatott hitel mind a lakossági, mind a vállalati oldalon. A bankközi kamatokhoz (bubor) kötött vállalati hitelek kamata viszont csökkenhet, és a piaci alapú lakossági hitelek kamata is lejjebb mehet. A lakáshitelek egy része szintén piaci kamatozású, és a népszerű személyi hitelekre sincs állami támogatás.

