Rég nem láttunk hasonlót: még a TV2 is meglepődött vasárnap

A 38. héten a hétköznap esti program továbbra is a főzős vetélkedőkről szólt, hiszen mindkét kereskedelmi csatornán ezek csaptak össze, a maguk kétórás műsoridejével. Ahogy táblázatunkon is látszik, az RTL-en adott ’A konyhafőnök’ és a TV2-s ’Séfek séfe’ csatájából az utóbbi került ki győztesen, a csatorna vetélkedője hetek óta erősödik a teljes lakosság körében, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 éves korcsoportban elért 21 százalék feletti átlagos közönségarány szintén nagyon jó eredmény.

A TV2 a héten elindította legújabb műsorát is, a ’Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary’ egy külföldi formátum honosítása, amely finoman szólva is jómódú félceleb influenszerek, és gazdag emberek gyermekeinek mindennapjait követi. A csatornának egyelőre nincsen különösebb oka az örömre, hiszen a műsor mindössze 240 ezer átlagos nézettségig jutott a teljes lakosság körében – igaz, ez feltehetőleg részben azzal is magyarázható, hogy este fél 11-kor kezdődik.

Sűrű hete volt a Fradinak

Több érdekesség is akadt a sportesemények kedvelői számára, hiszen nemcsak Forma-1-es futamot rendeztek, hanem több focimeccset is. A Ferencváros az UEFA Konferencia Liga csoportkörében a szerb FK Čukarički csapatával mérkőzött, a magyar együttes sima, 3-1-es győzelmet aratott. A héten ez volt a legnézettebb sportesemény, 329 ezren ültek a képernyők előtt.

A Fradinak azonban más programja is akadt, a magyar bajnokin ezúttal a Kisvárdával találkozott a csapat, itt 1-0-s győzelem született – a mérkőzést 219 ezren nézték.

Mindezek mellett szeptember 20-án igazi csemegét kaptak a nemzetközi labdarúgás rajongói, hiszen a Bajnokok Ligája keretében összecsapott a Bayern és a Manchester United, itt a 4-3-as győzelmet végül a németek szerezték meg. A meccset 227 ezren követték a tévék előtt.

Szinte tét nélkülivé vált a Forma-1-es szezon, hiszen a Red Bull színeiben versenyző Max Verstappen előnye lényegében behozhatatlan. Ennek ellenére vasárnap reggel 302 ezren mégis megnézték, ahogy Verstappen behúzott még egy győzelmet a japán nagydíjon, további hizlalva a fölényét.

Tovább folytatódott a hétvégi csata

Mostanában szombatra és vasárnap is jócskán jut nézettség szempontjából erős műsorokból, így rég elmúltak már azok a nyári hétvégék, amikor csak a filmválasztáson múlt a napi győzelem. Az RTL szombaton az ’A mi kis falunk’ új évadjának epizódjával indította az estét, ez ezúttal 493 ezres nézettségig jutott, amely kisebb gyengülés az előző rész teljesítményéhez képest. A ’The Voice’ tehetségkutató is tovább pörög a csatornán, az elért 583 ezres nézettség közel 100 ezres erősödést jelentett az előző heti eredményhez képest.

Megint verhetetlen volt a 'Sztárban sztár leszek!' Fotó: TV2 Sajtóklub

A TV2 szombati programját a ’Mutasd a hangod!’ nyitotta, a tehetségkutató a héten 630 ezer nézőig jutott, amely jelentős erősödés a nyitó adáshoz képest is. A csatorna emellett továbbra is duplázik hétvégente a ’Sztárban sztár leszek!’ részeivel, és a számok igazolják is ezt a stratégiát: a szombati epizód 831 ezer nézőig jutott, amely a hét második legjobb eredménye.

Vasárnap az RTL cápái erősödni tudtak az elmúlt héthez képest, a ’Cápák között’ üzleti vetélkedő így 471 ezres nézettségig jutott. Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy versenyezni tudjon a ’Sztárban sztár leszek’ napi adásával, hiszen

a teljes lakosság körében ez 985 ezer nézőig, míg a 18-49 éves korcsoportban 316 ezer nézőig és 25,9 százalékos közönségarányig jutott, ez pedig toronymagasan a hét legjobb nézettsége volt.

A 985 ezer fős közönségszám egyébként 2023 második felének legjobb nézettségi adata, közel hat hónapja nem született ennél jobb eredmény.

Így alakult a heti végeredmény

Elsősorban a ’Séfek séfe’ és a ’Sztárban sztár leszek!’ rendkívül stabil teljesítményének köszönhető mindaz, hogy a hetet simán nyerte a TV2. Összesítve a heti eredményeket, a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában a TV2-é lett a győzelem, és 19,5 százalékával megelőzte az RTL által elért 14,6 százalékot.