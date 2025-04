Régen lehetett ennyire olcsón tankolni, de meddig marad a nyomott ár?

Egy hete az jósoltuk, hogy az alacsony olajárak miatt folytatódhat a benzin és a gázolaj árának tempós csökkenése. Ez viszont nem következett be, hiszen a mögöttünk hagyott hét közepén csak egy minimális, 2 forintos vágásra került sor. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy az olaj tőzsdei jegyzése megfordult és nagyobb mértékben emelkedett a nemzetközi piacokon. Szerencsére az árak szempontjából másik fontos tényező, a devizajegyzések nem alakultak rosszul, hiszen a dollárral szemben továbbra is igen stabil maradt a forint.

Ha európai kitekintésben vizsgáljuk a hazai árakat, akkor azt láthatjuk az uniós Weekly Oil Bulletin friss adatai alapján, hogy az áresés általános volt a közösség országaiban. Ugyanakkor az európai átlaghoz képest a benzin ellenérékei a relatív ármozgást tekintve Magyarországon az átlagnál nagyobb mértékben csökkentek. Ezúttal csak hét olyan ország volt a listán, ahol a hazainál alacsonyabb árakat jegyezhettünk fel, miközben korábban tíz körül volt ez a szám.

Mindez azt jelentette, hogy a régiós rangsorban is az olcsóbbak közé kerültek a magyarországi árak, hiszen a friss adatok szerint négy olyan ország volt, ahol magasabb átlagárakat láthattunk.

A benzinhez képest még látványosabb volt a relatív változás a gázolajáraknál. A Weekly Oil Bulletin legutóbbi összegzése szerint ezúttal csak nyolc olyan uniós ország volt, ahol alacsonyabb átlagárakat mértek. Ez azért jelent kellemes meglepetést, mert a dízel esetén az árakat tekintve korábban rendre a középmezőnyben voltunk.

Talán nem meglepő, hogy miközben idén több alkalommal is előfordult, hogy csupán egy helyen volt a régióban magasabb ár, mint nálunk, most négy országnál is olcsóbban lehetett gázolajat tankolni.

Jön a fordulat?

Az autósok számára a következő napokban, hetekben az olaj ára lesz a leginkább meghatározó tényező. Várhatóan ugyanis sokkal inkább ez, mint a devizaárfolyamok mozgása alakíthatja az üzemanyagok kiskereskedelmi árát.

Meglehetősen ellentmondásos ugyanakkor a szakértők várakozása. A 63-65 dolláros sávból ugyanis felfele tört ki a jegyzés, és csütörtökön 68 dolláros szint körül kereskedtek az Európában irányadó olajfajtával, a Brenttel. A további áremelkedést váró szakértők szerint az utóbbi hetekben túladottá vált az olaj, így természetes volt a korrekció. Ráadásul a Donald Trump és Giorgia Meloni közötti tárgyalások azt sejtetik, hogy az Egyesült Államok visszafogottabb lehet a vámháborúban. Ha ez valóban így lesz, akkor a globális recesszió esélye csökken, vagyis az olaj iránti kereslet sem fog olyan mértékben visszaesni, mint ahogy azt az utóbbi hetekben várták.

Donald Trump továbbra is erősen hat az árakra

Fotó: Depositphotos

A másik oldalon viszont továbbra is sokan vannak, akik szerint a mostani korrekció után folytatódhat az olaj áresése. Ők azzal érvelnek, hogy Trump lépései olyan bizonytalanságot okoztak, amely miatt világszerte kivárnak a vállalatok, ez pedig lassabb gazdasági növekedést, esetleg recessziót okoz, ez pedig alacsonyabb olajkereslettel jár. Az OPEC például a közelmúltban csökkentette a 2025-ös és 2026-os globális olajkereslet-növekedési előrejelzését napi 100 ezer hordóval, 1,3 millió hordóra. Ráadásul a kínálat bővítése várható, miután az OPEC+ egyes tagjai a korábbi kínálatcsökkentési vállalásukat nem folytatják, más – részben a kartellen kívüli – termelők pedig tovább növelik a kibocsátásukat.

Ezek alapján talán nem meglepő, hogy a friss előrejelzések szerint alacsony árak várhatóak idén, a Goldman Sachs szerint az olaj ára akár 40 dollár alá is csökkenhet, míg a Nemzetközi Energia Ügynökség (EIA) 2025-re átlagosan 68, 2026-ra pedig 61 dolláros Brent-árfolyamot prognosztizál.

A geopolitikai feszültségek kapcsán is eltérő vélemények vannak, hiszen van, aki szerint bizonytalanságot és emelkedő árakat okozhat akár az orosz-ukrán háború, akár az iráni helyzet. Mások szerint viszont a Közel-Keleten, az Izrael és Irán közötti feszültségek enyhülése csökkentette a globális olajellátási problémák kockázatát, ami hozzájárulhat az árak csökkenéséhez.

Amennyiben az ünnepek után sem látunk újabb áresést az olaj piacán, úgy az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint ez a hazai üzemanyagárak emelkedését idézi majd elő. Ebben az esetben nem lenne meglepő, ha 4-5 forintos növekedés jönne. Ha megfordul a trend, és ismét lejtőre kerül az olaj jegyzése, úgy a hazai kutaknál is új lendületet vehet az árak mérséklődése.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.