„Régen volt ennyi ember tüntetésen” – a Hősök teréről jelentjük

„A Deákon, a földalatti megállóban iszonyatos tömeg. Augusztus 20-án nem szoktak ennyien lenni”, jelentette kollégánk a helyszínről.

„A földalatti a Bajza utcában kitette az embereket. Az orosz követség előtt néhány ember Navalnijt élteti (az orosz ellenzéki vezér ma hunyt el). Az Andrássy úton sokan mennek. Szerintem régen volt ekkora tömeg tüntetésen. A Hősök tere tele van”, fűzte hozzá.

Egy másik kollégánk szintén azt mondta, hogy nagyon tele van a tér.

Telt ház a Hősök terén. Fotó: Szarvas György

A megmozdulást„Odakint most szörnyek járnak – kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért” címmel hirdették meg influenszerek, Pottyondy Edina, a Nemakarokbeleszolni és a Fókusz Stúdió.

Az eseményen beszédet mond Fancsikai Eszter (Nemekarokbeleszólni), Osváth Zsolt (Zshow Time), Pottyondy Edina, Szabó Márton (Jólvanezígy) és Tapasztó Orsi (Nemakarokbeleszólni), videón pedig bejelentkezik majd Baukó Attila Azahriah popzenész. A műsorvezető Gulyás Márton, a Partizán YouTube-csatorna alapítója.

„Oldalaktól függetlenül fontosnak tartjuk, hogy civil emberként felemeljük a hangunkat az áldozatok védelme, az átláthatóság, az emberi tisztesség és az őszinte társadalmi párbeszéd érdekében”, írták a kegyelmi botránnyal összefüggésben.

„Nagyon nincs rendben, hogy a magyar közélet uszításból, gyűlöletkeltésből, karaktergyilkosságokból áll. És ha ez nem lenne elég kiábrándító, az is kiderült, hogy a pápalátogatás ürügyén szabadon engedtek egy embert, aki aktív segítője volt egy gyermekbántalmazó erőszaktevőnek. Elnöki kegyelemmel szabadult, erkölcsi bizonyítványt kap, bármikor újra gyerekek közelében dolgozhat” – tették hozzá.

Szerintük ami történt, „az túlmutat a volt köztársasági elnök és a volt igazságügyi miniszter személyén és felelősségén. A legkiszolgáltatottabb, tragikus sorsú gyermekeket hagyta cserben az állam, amikor egy bántalmazó intézményigazgatóra bízta őket. A cserbenhagyás után most el is árulták az áldozatokat. A dühünket, a fájdalmunkat, az együttérzésünket szeretnénk ezúton is kifejezni.”