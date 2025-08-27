Régóta várt már ezekre a csónakokra Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Egyedülálló új képességgel bővül Magyarország hadereje – jelentette be a honvédelmi miniszter a Special Operations Craft – Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádok átadásán szerdán Budapesten.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a folyami naszádok beszerzése

„régen várt, nagyon fontos képesség megjelenését jelenti a Magyar Honvédségben, amely földön, vízen és levegőben is folyamatosan fejlődik”.

Így képezték ki a magyar katonákat az új naszádok használatára

Fotó: honvedelem.hu

A miniszter hangsúlyozta: a laktanyák falai mögött „csendes forradalom van kibontakozóban”, hiszen nagyon nagy mértékű átalakuláson megy keresztül a Magyar Honvédség, a hadsereg egyre felszereltebb és képzettebb.

Hozzátette: az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és „modern, NATO-kompatibilis, nagy mértékben hi-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélődik, illetve cserélődött már le.”

(MTI)