3 százalékos hitelt vehetnek fel a kkv-k is – itt van Orbán Viktor óriási bejelentése

Szombaton 10 óra 30 percre hirdetett meg sajtótájékoztatót a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Amelyet a meghívó szerint Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével közösen tartott.

Előzetesen azt is megtudtuk, miről lehet szó:

A Demján tőkeprogram kiterjesztése.

A Széchenyi Kártya Program kamatának mérséklése 3 százaléka.

Munkáltatói járulékcsökkentés.

Új energiatárolási program vállalatoknak.

Könnyítések a kkv-k számára.

A szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentése.

Ugyanakkotr a Világgazdaság értesülése szerint ezeknél sokkal nagyobb horderejű bejelentésre is sor kerül. Nevezetesen, a kisvállalkozások tételes adója, vagyis a kata valamilyen formában történő visszavezetésére vagy gyökeres átalakítására.

Erre utal Orbán Viktor Facebook-posztja is:

Nagy Elek részvételét az indokolhatja, hogy az MKIK elnöke már márciusban kijelentette, igény van arra, hogy a kata megengedje a cégeknek történő számlázást, de úgy, hogy a vevő cég fizesse meg a megfelelő adót. Ez egy olyan technikai megoldás, amely megnyithatja az utat a korábbi kedvező adózási forma szélesebb körű visszatéréséhez. Érv lehet a katás változtatás mellett, hogy a túlzott adminisztráció sokszor nagyobb gondot jelent a vállalkozásoknak, mint maga az adóteher.

Az adózás radikális egyszerűsítése mintegy félmillió vállalkozót érinthet, és célja lehet, hogy a cégvezetők a bürokrácia helyett a növekedésre koncentrálhassanak.

A Világgazdaság szerint a szombati rendkívüli bejelentés valószínűleg egy átfogó, adócsökkentési csomag része lesz, amely a Kamara javaslataira épül. Ez a csomag három fő területen ígér könnyítést:

Áfa és Kiva

Az áfa alanyi mentességi határát már sikerült 12-ről 18 millió forintra emelni, de a javaslatok szerint 2028-ra tovább, egészen 24 millióig emelkedhet. Emellett szorgalmazzák a KIVA (kisvállalati adó) belépési és bennmaradási feltételeinek duplázását, ami még több cég számára tenné elérhetővé a kedvező adózást.

Átalányadózás és Szochó

Az átalányadózók költséghányadát a Kamara 40-ről 50 százalékra emelné, és javaslatukra jövőre 1 százalékponttal csökkenhet a szochó (szociális hozzájárulási adó) is. Ez utóbbi a munkaigényes ágazatoknak hozna jelentős könnyítést.

Forráshoz Jutás és Demján Sándor Program

Szó lehet a Széchenyi-kártya kamatcsökkentett hiteleinek (3 százalékra csökkent kamat) eddigi eredményeiről, és az EXIM által megnövelt, a Demján Sándor Program keretében meghirdetett lízingtermékek bővítéséről.