3 százalékos hitelt vehetnek fel a kkv-k is – itt van Orbán Viktor óriási bejelentése

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász

Szokatlan időben, szombatra hirdette meg a Miniszterelnöki Kabinetiroda azt a sajtótájékoztatót, amelyet Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel tartott.

Szombaton 10 óra 30 percre hirdetett meg sajtótájékoztatót a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Amelyet a meghívó szerint Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével közösen tartott.

Előzetesen azt is megtudtuk, miről lehet szó:

  • A Demján tőkeprogram kiterjesztése.

  • A Széchenyi Kártya Program kamatának mérséklése 3 százaléka.

  • Munkáltatói járulékcsökkentés.

  • Új energiatárolási program vállalatoknak.

  • Könnyítések a kkv-k számára.

  • A szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentése.

Ugyanakkotr a Világgazdaság értesülése szerint ezeknél sokkal nagyobb horderejű bejelentésre is sor kerül. Nevezetesen, a kisvállalkozások tételes adója, vagyis a kata valamilyen formában történő visszavezetésére vagy gyökeres átalakítására.

Erre utal Orbán Viktor Facebook-posztja is:

Nagy Elek részvételét az indokolhatja, hogy az MKIK elnöke már márciusban kijelentette, igény van arra, hogy a kata megengedje a cégeknek történő számlázást, de úgy, hogy a vevő cég fizesse meg a megfelelő adót. Ez egy olyan technikai megoldás, amely megnyithatja az utat a korábbi kedvező adózási forma szélesebb körű visszatéréséhez. Érv lehet a katás változtatás mellett, hogy a túlzott adminisztráció sokszor nagyobb gondot jelent a vállalkozásoknak, mint maga az adóteher.

Az adózás radikális egyszerűsítése mintegy félmillió vállalkozót érinthet, és célja lehet, hogy a cégvezetők a bürokrácia helyett a növekedésre koncentrálhassanak.

A Világgazdaság szerint a szombati rendkívüli bejelentés valószínűleg egy átfogó, adócsökkentési csomag része lesz, amely a Kamara javaslataira épül. Ez a csomag három fő területen ígér könnyítést:

Áfa és Kiva

Az áfa alanyi mentességi határát már sikerült 12-ről 18 millió forintra emelni, de a javaslatok szerint 2028-ra tovább, egészen 24 millióig emelkedhet. Emellett szorgalmazzák a KIVA (kisvállalati adó) belépési és bennmaradási feltételeinek duplázását, ami még több cég számára tenné elérhetővé a kedvező adózást.

Átalányadózás és Szochó

Az átalányadózók költséghányadát a Kamara 40-ről 50 százalékra emelné, és javaslatukra jövőre 1 százalékponttal csökkenhet a szochó (szociális hozzájárulási adó) is. Ez utóbbi a munkaigényes ágazatoknak hozna jelentős könnyítést.

Forráshoz Jutás és Demján Sándor Program

Szó lehet a Széchenyi-kártya kamatcsökkentett hiteleinek (3 százalékra csökkent kamat) eddigi eredményeiről, és az EXIM által megnövelt, a Demján Sándor Program keretében meghirdetett lízingtermékek bővítéséről.

Rendkívüli lesz a forma is

Nem a Karmelita termében, hanem a folyosón lesz az úgynevezett doorstep sajtótájlkoztató, de a bejelentések után háttérbeszélgetésre kerül sor, amelyet Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára és Balog Ádám, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke tart.

A szokásos késés

Bár 10:30-ra van meghirdetve a kezdés, még mindig várakozunk a fotósok hadával.

Orbán Viktor kihúzza Magyar Péter méregfogát?

A Tisza Párt elnöke Kötcsén ismét bejelentette, hogy visszahozza a kata adózást.

Kezdünk

Orbán Viktor és Nagy Elek megérkezett és a mikrofonok elé álltak.

3 százalékos hitelt vehetnek fel a kkv-k is

Orbán Viktor szerint a magyar vállalkozások számára érzékelhető adócsökkentést szerettek volna elérni.

Ennek érdekében fix, 3 százalékos kamatozású hitelt vehetnek fel október 6-ától magyar kkv-k, maximum 150 millió forint értékben, a Széchenyi Kártya Programon keresztül.

Nagy Elek a kormánnyal kötött megállapodásról beszélt

A Nemzetgazdasági Minisztériummal további adócsökkentésről és -egyszerűsítésről, valamint vállalkozói finanszírozási programon dolgoznak.

Emellett olcsó energiát célzó és innovációs programokon dolgoznak együtt az érintett tárcákkal. Közte egy olyanon, amely egy AI alapú jogszabálykeresésre ad lehetőséget a cégeknek.

Brüsszeli elvárások

Arra a kérdésre, hogy a Tisza adótervei hogyan befolyásolnák a jelenlegi rendszert, Orbán Viktor azt kezdte taglalni, milyen elvárásokat kap folyamatosan Brüsszeltől. Nem akart arról beszélni, mit mondanak az ellenzéki pártok, ő inkább azzal foglalkozik, hogy mit akarnak – ahogy fogalmazott – a gazdáik.

Adót csökkenteni szabad, semmi esetre sem emelni – jelentette ki.

60 milliárdos többletteher a költségvetésnek

250 milliárd forintot fizetnek ki 2025-ben kamattámogatásként, a jövő évvel együtt pedig 320 milliárdot a Kamarának a Széchenyi Kártya Programon keresztül, ezen belül a mostani bejelentés 60 milliárdos pluszkiadást jelent a központi költségvetésnek.

Marad az 1 százalékos GDP-növekedési prognózis

Lapunk kérdésére Orbán Viktor kijelentette, bár a Magyar Nemzeti Bank 0,8-ról már 0,6 százalékra vitte le az idei évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését, a kormány nem módosít az 1 százalékos prognózisát, miközben a következő évre 3,1 százalékos bővülésre törekszenek, bár ezt még vizsgálják.

Vége a tájékoztatónak

Az előrejelzett bejelentés a kata módosításáról elmaradt.

