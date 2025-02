Rekord összegben adósodott el a lakosság

Csúcsot döntöttek a bankok 2024-ben: lakáshitelből 1351 milliárd, személyi kölcsönből csaknem 820 milliárd forint volt az új szerződések összege. A lakásárak emelkedése, a korábbi magas infláció hatása és az elhalasztott kereslet is szerepet játszhatott a rekordokban. Az idén is erős évre számíthatnak a bankok, amelyek már új támogatott kölcsönöket, például munkáshitelt is kínálhatnak az ügyfeleknek – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.