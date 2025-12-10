Rekordmagasra emelkedett az egyenlőtlenség hazánkban

Évtizedek óta nem volt olyan nagy a jövedelmi egyenlőtlenség Magyarországon, mint most. Tavaly a leggazdagabbak jövedelme gyorsabban emelkedett, mint a legszegényebbeké, így a legszegényebb rétegek relatív helyzete romlott. A statisztikai hivatal friss adatai alapján a jövedelmek eloszlása Magyarországon kevésbé egyenletes a korábbihoz képest – foglalja össze a Portfolio.

A Gini-index 30-ra emelkedett az előző évben mért 28-ról, ami azt jelzi, hogy a jövedelmek elosztása egyenlőtlenebbé válik. Az index 0 és 100 között mozog, a szélső értékek a tökéletesen egyenletes eloszlást, illetve a teljes egyenlőtlenséget jelentik.

Hová vezet ez az út?

Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Mindeközben az úgynevezett S80/S20-mutató 4,8-ra nőtt, a megelőző években 4,2 és 4,4 között mozgott. Vagyis a társadalom leggazdagabb 20 százaléka (felső ötöd) mostanra már majdnem ötször akkora részt kap az összjövedelemből, mint a legszegényebb 20 százalék (alsó ötöd).

De 2004 óta is csak egyetlen évben láttunk egyenlőtlenebb jövedelemelosztást, mint most.

Az egyenlőtlenség növekedése nemcsak a társadalmi kohézió szempontjából jelent problémát, de a gazdasági növekedésre is negatív hatással járhat.