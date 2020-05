Rekordmélységben az euróövezet feldolgozóipara

Rekordalacsony szintre esett vissza áprilisban az euróövezeti feldolgozóiparban a gazdasági aktivitás mérőszáma, a beszerzésimenedzser-index a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet felmérésének hétfőn publikált eredménye alapján.

Áprilisban az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexének (BMI) végleges értéke az előzetes 33,6 pontnál is alacsonyabbra, 33,4 pontra zuhant a márciusi 44,5 pontról.

A járványügyi korlátozások következtében áprilisban elért 33,4 pont a valaha mért legalacsonyabb érték a nyilvántartás 1997 júniusi kezdete óta, beleértve a globális gazdasági és pénzügyi válságot követő 2009-es visszaesést is. A havi csökkenés mértéke is a legnagyobbnak bizonyult. A mutató összetevői közül mind a termelési volumen, mind az új megrendelések beérkezése, az exporteladások és az alapanyag-beszerzés egyaránt rekordmélységbe zuhant, csakúgy, mint a kilátások megítélését mérő index. A foglalkoztatási mutató 2009 áprilisa óta a legalacsonyabb szintre esett.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a zsugorodását jelzi.

Az euróövezeti tagok közül az osztrák, a francia, az olasz és a görög feldolgozóipari BMI esett történelmi mélypontra áprilisban. A görög 29,5 pontra, az olasz 31,1 pontra, a francia 31,5 pontra, az osztrák 31,6 pontra esett. A 30,8 pontos spanyol BMI 136 havi mélypontnak számít, a 34,5 pontos német pedig 133 havi mélypontnak. Hollandia 41,3 ponttal "jeleskedett" az euróövezetben, de ez is 131 havi mélypontnak számít. A havi visszaesés mértéke azonban kivétel nélkül mindegyik országban rekordnagyságú volt áprilisban. A legnagyobb visszaesést Olaszország szenvedte el.

"A BMI-felmérések történetében példa nélküli visszaesést szenvedett el az euróövezet feldolgozóipar teljesítménye áprilisban" - foglalta össze a felmérés megállapításait Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza. Rámutatott: a visszaesést több tényező, az üzembezárások, a kereslet csökkenése és a beszállítói fennakadások együttes hatására vezethető vissza, ezek azonban mind egyazon okból, a járványvédelmi korlátozásokból fakadnak.

A korlátozások lassan meginduló fokozatos feloldásával párhuzamosan azonban remélhetőleg április bizonyul majd a mélypontnak és az elkövetkező hónapokban a feldolgozóipari teljesítmény csökkenésének a mértéke már enyhülni fog - mondta. Feltéve, hogy nem következik be egy második fertőzési hullám, ami "kisiklatná" a remélt javulást.

"A kimutatott BMI értékek alapján kétszámjegyű negyedéves GDP-csökkenésre lehet számítani az első negyedévben az euróövezetben és a gazdasági aktivitás helyreállításának az üteme is kínosan lassú lesz" - mondta. Azok az üzemek is, amelyek képesek lesznek újraindítani a termelést, csak alacsony kapacitáskihasználással fognak tudni termelni befagyott keresleti kondíciók közepette. Nem csak a lakossági kereslet esett vissza történelmi alacsony szintre ugyanis, hanem a vállalatok alapanyag és beruházási eszközkereslete is" - fejtette ki Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza.