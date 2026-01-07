2p
Rekordmennyiségű pénzt tárolnak a magyar háztartások bankbetétekben

mfor.hu

2025 legnagyobb nyerteseinek a befektetési alapok tűnnek, de a bankbetétek összege február után novemberben is százmilliárdos nagyságrendű összeggel nőtt. 

256 milliárd forinttal nőtt a magyar háztartások bankbetéteinek értéke novemberben – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján a Portfolio. A novemberi a tavalyi év második legnagyobb növekedése a februári után.

Ezzel 14 500 milliárd forint fölé nőttek a magyar háztartások bankbetétei, ami rekordot jelentő összeg. A bankbetétek többsége azonban nulla vagy minimális kamatozású betét, ez pedig jelentős kamatkiesést okoz a lakosságnak. A magyar háztartások mintegy 80 százalékának kizárólag bankbetétekből állnak a megtakarításai. Ha azonban a háztartások a kéthavi fogyasztási szintjüket meghaladó megtakarításaikat 2020-ban lakossági állampapírba fektették volna, akkor a bezsebelt kamatoknak köszönhetően mostanáig mintegy 1000 milliárd forintnyi vagyontöbblet jöhetett volna létre.

Az állampapírok állománya 170 milliárd forinttal bővült novemberben, a részvények piaci értéke, 130 milliárd forinttal, a befektetési alapoké 63 milliárd forinttal emelkedett. 2025 legnagyobb nyertesei egyértelműen a befektetési alapok, az itt tartott lakossági vagyon 1849 milliárd forinttal nőtt novemberig bezárólag, míg a bankbetétek összesen 1039 milliárdos, a részvények 782 milliárdos növekedést könyvelhettek el.

Megvan a DVSC új tulajdonosa

Eladták a debreceni futball klub többségi tulajdonrészét. 

Ekkorra várható az első kapavágás a ferihegyi gyorsvasút vonalán

Június 15-ig már le is zárnák a frissen indult közbeszerzési eljárást a ferihegyi repülőtérre közlekedő gyorsvasút projektjével kapcsolatban. Az első munkálatok 2028-ban kezdődhetnek, két-három évvel később pedig elkészülhet az első szakasz.

Jól jár, aki holnapig vár a tankolással

Csütörtöktől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken. A városi és az autópályák mentén lévő benzinkutak között azonban közel 100 forint is lehet az árkülönbség literenként.

Védőpajzs vagy kormányváltás kell a gazdaságnak? László Csaba válaszol a kérdésekre a Klasszis Klub Live-ban

A volt pénzügyminiszter január 14-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média immár 6. évfolyamába lévő egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Valaki több mint 143 millió forintot nyert Maduro elfogása után

Bennfentes kereskedés gyanúja vetődött fel az amerikai előrejelzés-alapú szerencsejáték-oldalon, a Polymarketen. A korábbi venezuelai elnök, Nicolas Maduro elfogásának hivatalos bejelentése előtt ugyanis sokan elkezdtek fogadni a bukására.

Nem gőzölgő aszfalton megyünk szavazni

Mátészalka és környéke örülhet a legjobban idén a gyorsforgalmi utak építése miatt: a szatmári város végre megkapja az összeköttetést az M3-as autópályával. Az M5-ösön egy hatalmas csomópont épül, az M1-est lassan, de biztosan bővítik, és emiatt olcsóbb lesz az autópálya-matrica. A borsodiak pedig aprópénzért hajthatnak az M3-ason és az M30-ason.

Ezt az autót vették a legtöbben Magyarországon tavaly

Elkészült a 2025-ös áttekintés a magyarországi újautó-piacról. A kishaszon-gépjárművek piacát uralja a Ford, a személyautóknál szorosabb a verseny. Az együttes magyar piac közel felét öt márka teszi ki.

Ipari termelői árak

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. 

Kilencvenezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint két évvel korábban

A foglalkoztatottak száma csökkent a legfrissebb KSH-adatok szerint, de egyre csökken a munkaképes korú népesség is, ezért a munkanélküliségi ráta továbbra sem tűnik vészesnek. A férfiak körében azonban gyorsabban emelkedik, mint a nőknél: közel öt éve nem volt ennyire kevés gazdaságilag aktív, és dolgozó férfi Magyarországon.

Fagyállónak tűnik a forint

Az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a forint szerda reggel. Az euróval szemben tartja a 385 alatti szintet az árfolyam, a dollár pedig ismét 329 alá csúszott.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

