Rekordmennyiségű pénzt tárolnak a magyar háztartások bankbetétekben

256 milliárd forinttal nőtt a magyar háztartások bankbetéteinek értéke novemberben – írja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján a Portfolio. A novemberi a tavalyi év második legnagyobb növekedése a februári után.

Ezzel 14 500 milliárd forint fölé nőttek a magyar háztartások bankbetétei, ami rekordot jelentő összeg. A bankbetétek többsége azonban nulla vagy minimális kamatozású betét, ez pedig jelentős kamatkiesést okoz a lakosságnak. A magyar háztartások mintegy 80 százalékának kizárólag bankbetétekből állnak a megtakarításai. Ha azonban a háztartások a kéthavi fogyasztási szintjüket meghaladó megtakarításaikat 2020-ban lakossági állampapírba fektették volna, akkor a bezsebelt kamatoknak köszönhetően mostanáig mintegy 1000 milliárd forintnyi vagyontöbblet jöhetett volna létre.

Az állampapírok állománya 170 milliárd forinttal bővült novemberben, a részvények piaci értéke, 130 milliárd forinttal, a befektetési alapoké 63 milliárd forinttal emelkedett. 2025 legnagyobb nyertesei egyértelműen a befektetési alapok, az itt tartott lakossági vagyon 1849 milliárd forinttal nőtt novemberig bezárólag, míg a bankbetétek összesen 1039 milliárdos, a részvények 782 milliárdos növekedést könyvelhettek el.