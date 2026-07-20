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Makró Autópiac, járműipar

Rekordok dőlnek a használtautó-piacon – az erős forint is besegít

mfor.hu

A tavalyi rekord is jócskán megdőlhet.

A DataHouse ma közzétett előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon 491 300 személygépkocsi cserélt gazdát 2026 első félévében. Ez az érték 5,8 százalékkal haladja meg a tavalyi első félév volumenét, amely az eddigi rekordot jelentette. A JóAutók.hu várakozása szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten megdől a használtautó-piac forgalmának tavaly elért közel 922 ezres csúcsa is.

Csak az elmúlt hónapban az előzetes adatok szerint 85 200 adásvétel zajlott, ami a második legmagasabb valaha regisztrált mennyiség.


Fotó: Jóautók

A példátlan piaci aktivitás mögött több tényező együttes hatása húzódik. Egyrészt folyamatosan növekszik a belföldi személyautó-állomány, melynek mennyisége ebben az időszakban már elérte a 4,4 milliót. Több autóból szokványos piaci körülmények között is több jármű cserél gazdát. A piac azonban jelenleg az átlagosnál jóval aktívabb: az elmúlt hat hónapból ötben tartósan 80 ezer felett alakult a forgalom, ami eddig csupán tavaly márciusban fordult elő. A félmilliós szintet közelítő forgalom azt jelenti, hogy csupán az elmúlt fél év alatt a teljes hazai személyautópark 11,2 százaléka gazdát cserélt.

„A belföldi piaci aktivitás növekedésében meghatározó szerepe van annak, hogy a hazai autóállomány utánpótlását biztosító mindkét csatorna: a használtautó-import és az új autók piaca is aktív időszakon van túl

– magyarázta Fodor László, a JóAutók.hu szakértője. – A kedvező euróárfolyam miatt a tavalyi első félévhez képest nem kevesebb, mint 22,4 százalékkal több, összesen 74 900 használt személyautót hoztak be külföldről. Az újautó-eladások eközben 13,3 százalékkal, 75 600-ra emelkedtek. Az ily módon lecserélt autók is zömmel a hazai használtautó-piacon jelentek meg pótlólagos kínálatként, élénkítve a piacot.”

Élre tört a Volkswagen

Az adatok szerint a belföldi használtautó-piacon az idei első félévben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom közel felét (48 százalék). Komoly változás, hogy az első helyen a Volkswagen átvette az Opel helyét: az előbbiből 49 600 (a teljes forgalom 10,1 százaléka), az utóbbiból 48 700 jármű (9,9 százalék) cserélt gazdát. A harmadik helyen jelenleg a Suzuki áll (7,9 százalék), hajszállal előzve a Fordot (7,8 százalék). A BMW az ötödik 6,2 százalékos részesedéssel, a hatodik helyen pedig jelenleg a Toyota áll 6,0 százalékos részaránnyal.

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