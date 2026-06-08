Rekordot ért el a magyar villamosenergia-piac

A portál hozzáteszi, hogy ez szinte biztosan rekord: eddig egyszer fordult elő 50 százalék feletti havi mutató, tavaly júniusban, de a mostanitól akkor is elmaradt a megújulók részesedése.

A Mavir adatai szerint nem meglepő módon a legnagyobb részesedése a napelemeknek volt, ezek adták a termelés 46 százalékát.

A napelemeken belül az ipari létesítmények részesedése a 30 százalékot közelítette, a lakossági napelemeké 13 százalékon állt, míg a saját célra termelő vállalati erőművek már a teljes hazai áramtermelés 3 százalékát biztosították.

A naperőművek mellett a nukleáris energiának volt még érdemi részesedése: a paksi erőmű a teljes termelés bő harmadát adta. A gázos erőművek 9, az összes többi megújuló 6 százalékkal járult hozzá az áramtermeléshez.

Primer energiaforrások részaránya a hazai villamosenergia-termelésben

Fotó: G7, Mavir

A szélenergia részaránya elhanyagolható, ezen a ponton a Tisza-kormány jelentős fejlesztéseket ígért. Miként az energiatárolásban is – erről beszélt kollégánk a Trend FM hétfői műsorában. Amit itt hallgathatnak vissza:

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A megújulók – és ezen belül főleg a napelemes termelés – felfutása nagyon látványos volt az elmúlt években.

Tíz éve a részesedésük még nem érte el a 10 százalékot, tavaly azonban már a 33 százalékot is meghaladta. Az idén pedig az első öt hónap átlaga a tavalyi szintet is felülmúlta némileg.

Mivel Magyarország a hazai áramigény 20-25 százalékát importból fedezi, így a megújuló termelés fogyasztáshoz viszonyított aránya alacsonyabb a termelésen belüli részesedésnél.

Az elmúlt évek növekedésének köszönhetően azonban tavaly már a felhasznált villamos energia 27,5 százalékát megújuló erőművek állították elő. Az idén ez az arány szinte biztosan tovább nő, ami azt jelenti, hogy tovább közelíthetjük a Nemzeti Energiastratégiában 2030-ra belőtt, 31,2 százalékos mutatót.