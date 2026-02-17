1p

Rekordszinten a kivándorló magyarok száma?

mfor.hu

A visszavándorlók száma is emelkedett.

Hivatalos adatok csak az év második felében érkeznek, de a visszajelzések, a beérkező információk, a gazdaság teljesítménye és a társadalmi folyamatok alakulása alapján úgy látjuk, hogy 2025-ben is történelmi magasságokban, vagyis 40 ezer fő fölött maradt a Magyarországot elhagyó magyar állampolgárok száma – mondta a Népszavának a hazai munkaerőpiaci folyamatokra rálátó, munkaerő-közvetítéssel, kölcsönzéssel foglalkozó Trenkwalder Magyarország stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, Nógrádi József, aki emlékeztetett arra, hogy a szakmai körökben lélektaninak tartott 40 ezres számot először 2024-ben lépte át a kivándorlók száma.

A trend aggasztó, mert azt jelzi, hogy egyre nagyobb többen nem találják a helyüket itthon, nem elégedettek a szociális beágyazottságukkal, lehetőségeikkel, munkahelyi pozícióikkal vagy jövedelmükkel. Ráadásul éppen a fiatalok, a munkaerőpiac számára egyik legfontosabb réteg körében nőtt meg az elvándorlási hajlandóság

– tette hozzá a szakértő.

A visszavándorlók száma is emelkedett az utóbbi években, 2024-ben megközelítette a 29 ezret, ez azonban nem elegendő az elmentek pótlására.

Telex: a parlamenti jegyzőkönyvek alapján nehezen hihető, hogy a kormányban ne tudtak volna a gödi mérgezésről

A Samsung munkavédelmi és iparbiztonsági problémái már 2022-ben nyilvánosságra kerültek.

Az MI egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket?

21 országban 1200 döntéshozó részvételével készült nemzetközi felmérés.

A választások előtt 35 éves kaszinó-koncesszióról döntött a kormány

2061-ig kapott engedélyt a debreceni Grand Casino, miközben a nyíregyházi kaszinó a szép nyereség ellenére bezárt.

Megkapja a magyar kormány, amit kért: fontos hír jött a Barátság kőolajvezeték ügyében

Szállítanak a horvátok.

Most ne rohanjon: ez várja kedden a benzinkúton

Megjelentek a keddtől érvényes árváltozások.

Zelenszkij keze a csapon, Szijjártó Péteré a borítékon

Szorít az idő, de a helyzet nem változott.

Ez a zsebünkre megy – fontos adat lát napvilágot a jövő héten

A jövő héten közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a keresetek tavaly decemberi és a lakásépítések, építési engedélyek tavalyi I-IV. negyedévi statisztikáit.

Így erősítené meg az euró nemzetközi szerepét az Európai Központi Bank

Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát, és egyúttal erősítse az euró nemzetközi szerepét – jelentette be Christine Lagarde szombaton, a Müncheni Biztonsági Konferencia keretében tartott felszólalásán.

Van valami, amiben Magyarország nagyon megelőzte Szlovákiát – A hét ábrája

Lényegesen jobban alakult a magyar inflációs szám, mint az északi szomszédunké.

Több mint százmilliárd forinttal támogatta a kormány tavaly a Samsung gödi gyárát

Tavaly látványosan visszatért a nagy volumenű ipari támogatások korszaka a magyar gazdaságpolitikában. A külföldi beruházóknak adott, egyedi kormányzati támogatások összege a sokszorosára ugrott 2024-hez képest, ugyanakkor az intenzitás csökkent. A CATL debreceni gyára és a Samsung gödi üzeme is több mint százmilliárd forintos ösztönzőt kapott.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

