Rekordszinten a kivándorló magyarok száma?

Hivatalos adatok csak az év második felében érkeznek, de a visszajelzések, a beérkező információk, a gazdaság teljesítménye és a társadalmi folyamatok alakulása alapján úgy látjuk, hogy 2025-ben is történelmi magasságokban, vagyis 40 ezer fő fölött maradt a Magyarországot elhagyó magyar állampolgárok száma – mondta a Népszavának a hazai munkaerőpiaci folyamatokra rálátó, munkaerő-közvetítéssel, kölcsönzéssel foglalkozó Trenkwalder Magyarország stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, Nógrádi József, aki emlékeztetett arra, hogy a szakmai körökben lélektaninak tartott 40 ezres számot először 2024-ben lépte át a kivándorlók száma.

A trend aggasztó, mert azt jelzi, hogy egyre nagyobb többen nem találják a helyüket itthon, nem elégedettek a szociális beágyazottságukkal, lehetőségeikkel, munkahelyi pozícióikkal vagy jövedelmükkel. Ráadásul éppen a fiatalok, a munkaerőpiac számára egyik legfontosabb réteg körében nőtt meg az elvándorlási hajlandóság

– tette hozzá a szakértő.

A visszavándorlók száma is emelkedett az utóbbi években, 2024-ben megközelítette a 29 ezret, ez azonban nem elegendő az elmentek pótlására.