Rekordszinten az államadósság

Június végén 63 981 milliárd forint volt magyar állam tartozása, jelentette az MNB. Az év elején az államadósság még 59 875,7 milliárd forint volt, ami az akkori bruttó hazai termék 73,5 százaléka – vagyis fél év leforgása alatt a magyar állam 4105 milliárd forinttal adósodott el, az adósságmutató pedig 2,5 százalékponttal emelkedett, ami igencsak ütemes növekedés – írja a Népszava.

Az MNB június végén publikált elemzése szerint az államadósság idei csökkenését a magas államháztartási hiány mellett a „visszafogott gazdasági növekedés is jelentősen nehezíti” – a jegybank 2025-re a GDP 0,8 százalékos növekedésével számol. Ezek eredőjeként a jegybank azzal kalkulált szűk két hónappal ezelőtt, hogy az államadósság-mutató a tavaly év végi 73,5 százalékról 73,7 százalékra emelkedik 2025 végére, majd csak ezt követően áll újra csökkenő pályára – teszi hozzá a lap.