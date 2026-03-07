Rekordszintű deviza- és aranytartalék mellett mi szükségünk van pénzügyi védőpajzsra?

Új stúdióban egy újdonsággal folytatódott a Klasszus Klub Live. Ezúttal nem egy, hanem két beszélgetőpartnerünk is volt, akik mindketten egykoron a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) dolgoztak: Bod Péter Ákos 1991 és 1994 között jegybankelnökként, míg Pleschinger Gyula 2013 és 2025 a Monetáris Tanács tagja volt. Ráadásul még az is összeköti a szakembereket, hogy jelenleg mindketten tisztséget viselnek a Magyar Közgazdasági Társaságban, amelynek Pleschinger Gyula az elnöke, Bod Péter Ákos pedig az alelnöke.
Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy egy éve kezdte meg a hatéves jegybankelnöki mandátumát Varga Mihály, akinek a vezetésével pont az első esztendő letelte előtt csökkentett kamatot a monetáris hatóság. Vajon indokolt volt-e ez vagy lehetett volna előbb is? – erről is elmondták a véleményüket vendégeink. Valamint egyebek mellett arról is, hogy ha az ellenzék nyer az április 12-ei választásokon, akkor az új kormányerőnek milyen lehet a viszonya az elődje által elnöknek jelölt Vargával és csapatával.
Amellett, hogy körbejártuk az MNB által éppen most kiplakátolt rekordszintű deviza- és aranytartalékok témakörét, természetesen jutott idő napjaink újabb szomorú aktualitása, az izraeli-iráni háború lehetséges hatásainak a rövid áttekintésére.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:03 Beköszönés
1:33 Egy éve lett az MNB új elnöke Varga Mihály
7:23 Van árfolyamcélja az MNB-nek?
13:20 Lehetett volna előbb kamatot csökkenteni?
20:05 Felelős Varga Mihály az MNB brutális hiányáért?
27:03 Ismétlődik a történelem? Az NHP-t idézik a mostani, 3 százalékos kamatozású hitelek
36:18 Kormányváltás esetén megint hűvös lesz az MNB és a kormány viszonya?
41:27 A deviza- és az aranytartalékról
53:01 A „pénzügyi védőpajzsról”
56:14 Meddig tarthat az újabb háború és mi lehet ennek hatása a magyar gazdaságra?
1:00:36 Elköszönés
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A Klasszis Klub Live korábbi adásait itt találja.
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:
(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)