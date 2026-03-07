3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Rekordszintű deviza- és aranytartalék mellett mi szükségünk van pénzügyi védőpajzsra?

Izsó Márton - Csabai Károly

Erre a kérdésre is válaszoltak a 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 93. adásának vendégei: Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász és Pleschinger Gyula, a Monetáris Tanács 2013-2025 közötti tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke. Az adást most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Új stúdióban egy újdonsággal folytatódott a Klasszus Klub Live. Ezúttal nem egy, hanem két beszélgetőpartnerünk is volt, akik mindketten egykoron a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) dolgoztak: Bod Péter Ákos 1991 és 1994 között jegybankelnökként, míg Pleschinger Gyula 2013 és 2025 a Monetáris Tanács tagja volt. Ráadásul még az is összeköti a szakembereket, hogy jelenleg mindketten tisztséget viselnek a Magyar Közgazdasági Társaságban, amelynek Pleschinger Gyula az elnöke, Bod Péter Ákos pedig az alelnöke.

Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy egy éve kezdte meg a hatéves jegybankelnöki mandátumát Varga Mihály, akinek a vezetésével pont az első esztendő letelte előtt csökkentett kamatot a monetáris hatóság. Vajon indokolt volt-e ez vagy lehetett volna előbb is? – erről is elmondták a véleményüket vendégeink. Valamint egyebek mellett arról is, hogy ha az ellenzék nyer az április 12-ei választásokon, akkor az új kormányerőnek milyen lehet a viszonya az elődje által elnöknek jelölt Vargával és csapatával.

Amellett, hogy körbejártuk az MNB által éppen most kiplakátolt rekordszintű deviza- és aranytartalékok témakörét, természetesen jutott idő napjaink újabb szomorú aktualitása, az izraeli-iráni háború lehetséges hatásainak a rövid áttekintésére.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:03 Beköszönés

1:33 Egy éve lett az MNB új elnöke Varga Mihály

7:23 Van árfolyamcélja az MNB-nek?

13:20 Lehetett volna előbb kamatot csökkenteni?

20:05 Felelős Varga Mihály az MNB brutális hiányáért?

27:03 Ismétlődik a történelem? Az NHP-t idézik a mostani, 3 százalékos kamatozású hitelek

36:18 Kormányváltás esetén megint hűvös lesz az MNB és a kormány viszonya?

41:27 A deviza- és az aranytartalékról

53:01 A „pénzügyi védőpajzsról”

56:14 Meddig tarthat az újabb háború és mi lehet ennek hatása a magyar gazdaságra?

1:00:36 Elköszönés

