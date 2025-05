Reménykeltő adatokat közöltek Varga Mihályék, de pezsgőzni még korai lenne

Juhász Attila, Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán közzétett, a lakáshitelezés alakulásáról szóló adataihoz fűzött kommentárt.

E szerint viszonylag magas szinten, de eddig megtorpanni látszott, márciusban viszont megugrott a lakáshitelezés növekedése Magyarországon. Az eddigi (havi 120 milliárd forint körül mozgó) szint nem volt alacsony, de a befagyás nem túl festett biztató képet a lakásépítésben és -felújításban érdekelt több tízezer magyar mikro-, kis- és középvállalkozás szempontjából. A márciusi 137 milliárd forint megítélt hitel reménykeltő, de egy havi adatokból még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a későbbi trendekre nézve.

Vannak azonban más tényezők is, amik az építési és felújítási piac felfutására utalnak. Az év elején indult vidéki otthonfelújítási támogatás, amelyet kiterjesztett nyugdíjasokra is élénkítőleg hathat a piacra, de még nagyobb várakozások fűzhetők az EKR-en (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) alapú kedvezményes energiahatékonysági beruházásokhoz. Az Országgyűlés a múlt héten az energiatörvény módosításával gondoskodott róla, hogy az erre a lehetőségre támaszkodó lakosságnak szóló akciók a már eddig is sikeres ingyenes födémszigetelési programoknál is messzebb terjeszkedjenek.

Várakozásunk szerint a második félévtől felpörögnek a lakossági energetikai felújításokat támogató ingyenes, vagy rendkívül kedvezményes beruházási akciók. Ezekkel lényegében bármilyen energiahatékonyságot növelő munka – hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtésrendszer korszerűsítés, hőszivattyú, – rendkívül kedvező feltételek mellett megvalósítható lesz, mely az építőipari értékláncban szereplő vállalkozások számára jelentős megrendelést hozhatnak, hiszen a soron következő 2,5 évben ennek köszönhetően nagyságrendileg 150 ezer családi ház energetikai felújítása várható – zárul a lapunknak küldött közlemény.