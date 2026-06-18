8p
Makró Adó kata NAV

Reménysugár a katára vágyók előtt

Dobos Zoltán
Dobos Zoltán

A kisadózók tételes adójának (kata) indokolatlanul beszűkített lehetőségeit kiszélesítené a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). A szervezet lapunk négy évvel ezelőtti cikkének adatait is felhasználva számos, akár párhuzamosan is alkalmazható lehetőséget bocsátott szakmai vitára. Felvetődött az adó mértékének valorizálásával párhuzamosan a társadalombiztosítási ellátások alapjának emelése, és természetesen a vállalkozások számára történő számlakibocsátás újbóli engedélyezése is egy többletadóval terhelve.

A kisadózók tételes átalányadójának (kata) 2022. őszi drasztikus megváltoztatása óta várják a hazai mikrovállalkozók, hogy a korábbi, valóban söralátét méretű adminisztrációval járó adózási lehetőség valamilyen formában visszatérjen. Az Orbán-kormány akkor tömeges adócsalásokról, a költségvetést százmilliárdokkal megkárosító vállalkozókról beszélt. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának akkori, fideszes elnöke, Bánki Erik úgy fogalmazott, a cégek

„nem tettek mást, mint egy olyan adócsalást követtek el, amellyel a költségvetés számára 250-300 milliárd forintnyi kiesést okoztak”.

Lapunk akkor közérdekű adatigényléssel fordulat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, a tőlük kapott, teljeskörű adatokból az derült ki, az ellenőrzött katás vállalkozók esetében elenyésző mértékben állapított meg jogsértést az adóhatóság annak ellenére, hogy a revízió során a bizonyítási kényszer a törvény erejénél fogva megfordult: a kisadózónak kellett bizonyítani, hogy jogszerűen alkalmazza ezt az egyszerű adózási formát.

A kata „kicsinálása” meg is tépázta az addig a kormányzat és az adóhatóság által is ajánlott módszer népszerűségét. Azzal, hogy – a taxisok kivételével – lehetetlenné tették, a katás vállalkozó nem magánszemélynek számlázzon, korábbi kata-adózók tömegei váltottak át más közteherviselési formára vagy épp hagytak fel vállalkozásukkal. Szintén lapunk mutatott rá, a 2021-es 450 ezer után az új szabályozás hatályba lépése után 2023-ban már csak 145 ezren választották ezt az adózási módot.

A társadalmi igényre tekintettel arról is voltak híresztelések, hogy az Orbán-kormány esetleg 2026 elején engedne a szigorú szabályozásból, ebből azonban nem lett semmi. Így azután a kata lehetőségének szélesítése a választási kampány témái közé is bekerült.

„A legkisebb vállalkozásoknak nincs igazán egyszerű, könnyen kezelhető adózási lehetőségük, mióta a (leköszönő) kormány radikálisan leszűkítette a katát. Ezért azt újra széles körben elérhetővé tesszük”

– állt a Tisza választási programjában.

A kormányváltás után megtörtént a kapcsolatfelvétel és a munka a katáról az új kormánypárthoz hasonló elveket valló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) berkeiben. „Az MKIK új vezetése, Nagy Elek elnökkel az élen – még a budapesti kamara élén – már 2022 előtt és az átalakítás idején is a rendszer észszerű korrekcióját javasolta, nem támogatta a radikális szűkítést” – fogalmaztak május elején, megjegyezve,

„a kiindulópont az volt, hogy a kata eredetileg egy jól működő, egyszerű és kiszámítható forma volt, amelyet azonban időközben nem igazítottak a gazdasági környezet változásaihoz”.

A kamara ennek megfelelően három alappillért határozott meg az újraszabályozáshoz:

  • költséget elszámoló vállalkozások felé történő számlázás visszaengedése valamilyen többletbefizetéssel,
  • adminisztráció minimalizálása,
  • meghatározni, az éves katakeret mekkora részét lehessen költséget elszámoló vállalkozások felé elszámolni.

Tessék választani!

A közelmúltban ennek megfelelően az MKIK szakmai vitaanyagot állított össze a területi kamarák véleményének összesítésével, melyben a kata kibővítésének lehetőségét öt fő, és több alpontban vázolta fel.

Az első javaslat a jelenlegi szabályozás megtartása (esetleg az adó összegének havi 75 vagy 100 ezer forintra, ezzel együtt a társadalombiztosítási ellátások emelése), ám

a katás az éves 18 millió forintos keret 10-20 százalékáig számlázhatna nem magánszemélyeknek is.

A kamara második javaslata egy „mindent vissza” jellegű indítvány, azaz ismét „csak” 12 millió forint lenne az éves bevételi határ, és a katások

szabadon számlázhatnának vállalkozásoknak is.

Ám az adó mértékét a szervezet a 2012-es bevezetése óta eltelt összesített pénzromlás miatt havi 100 ezer forintra emelné. A szakmai érdekvédelmi szervezet felveti a kérdést, hogy az esetleges visszaélések, például bújtatott munkaviszony kizárására milyen további részletszabályok lehetnek szükségesek. A kamara példaként említi a megbízónként évente maximum 3 millió forintos szabály visszahozatalát.

A harmadik MKIK-javaslat külön kezelné a sok ügyfélnek (zömmel magánszemélyeknek) dolgozó katásokat és a koncentrált ügyfelű, úgynevezett kreatívipari katásokat. Emellett

ismét engedné, hogy valaki főállás mellett, mellékállásban legyen kataalany.

A kezdeményezés ezen felül kétsávos tételes adót alkalmazna 9 millió forintos bevételi sávhatárral.

Az indítvány által javasolt adómértékeket az alábbi táblázat foglalja össze:

A negyedik alternatíva fő filozófiája az, hogy

a cégek felé kiállított számlát százalékos többletadó adó terhelje,

mert a cégek az ilyen számlákat költségként elszámolva adót takaríthatnak meg, így a plusz százalékos adó tudja adósemlegessé tenni az ügyletet a költségvetés szempontjából – olvasható a kamarai vitaanyagban.

A felvetés szerint maradna a havi 50 ezer forintos adótétel, de visszahoznák a magasabb társadalombiztosítási (tb) alap választásának lehetőségét, melynek a táppénz, a gyed és a nyugdíj megállapítása szempontjából van jelentősége.

A kamara úgy véli, a katástól befogadott számla után a számlabefogadó cégnek 18 százalék többletadót kellene befizetnie (az adminisztráció tehát nem a kisadózót terhelné), míg a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) úgy véli, a katásnak kellene 15 százalék különadót fizetnie az általa költséget elszámoló cég felé kiállított számla után. (Egy 118 egységről kiállított számlában a 18 egységnyi adó a számla összegének 15 százalékát teszi ki – a szerk.).

A kamara három alappillért határozott meg az újraszabályozáshoz
A kamara három alappillért határozott meg az újraszabályozáshoz
Fotó: DepositPhotos.com

Ennek a megoldási javaslatnak két további alváltozatát is kidolgozta az MKIK és az MKOE. Az előbbiekben vázolt különadó ugyanis csak költségvetési bevételt generál, ám a két szervezet olyan indítvánnyal is előállt, mely tb-ellátási alapot is teremtene. Ez az MKOE kezdeményezése szerint nem 15 százalékos adó-, hanem a tb-törvény szerinti 18,5 százalékos járulékfizetési kötelezettséget róna a katás vállalkozóra, ha nem magánszemély részére számláz. Ha pedig ugyanennek a kamarai változata valósulna be, akkor a számlabefogadó vállalkozásnak 22 százaléknyi tb-járulékot kellene fizetnie a számla értéke után. (Itt szintén igaz, hogy egy 122 egységről kiállított számlában a 22 egységnyi adó a számla összegének 18,5 százalékát teszi ki – a szerk.).

A többletteher beszedésre is eltérő a két szervezet elképzelése. Míg a kamara azt vallja, a plusz közterhet a számlabefogadó cégnek kellene bevallania és megfizetnie, a számviteli szakemberek ernyőszervezete szerint azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítaná meg, közölné és szedné be a katás vállalkozótól tranzakciós illeték nélkül.

Végül egy ötödik felvetése is van az MKIK-nak. Álláspontjuk szerint a „szociális kata” annak a társadalmilag rászoruló, nehéz munkaerőpiaci helyzetben levő rétegnek kínálna lehetőséget, akik élethelyzetükből kifolyólag nem tudnak főállásban dolgozni, és vállalkozóként sincs lehetőségük jelentős bevételre szert tenni, miközben a tb-jük nincs rendezve (nem nyugdíjasok, nem kismamák, nem diákok stb.). A kamara rámutat, nekik havi 1-2 százezer forint bevételük van, melyből a minimálbérre eső, jelenleg nagyjából 100 ezer forint adó és járulék is túl nagy terhet jelent. Esetükben a havi 50 ezer forintos kata még kigazdálkodható, ami tb-jogosultságot biztosítana számukra.

„Ez a fekete működés alternatívája lehet”

– hangsúlyozza az MKIK.

A kamara elképzelése szerint a szocilis katát alkalmazó vállalkozók esetében a bevételi határ 6 millió forint lenne, 3 millió forint bevételig havi 50 ezer forint, efölött pedig minden számlára (akár magánszemélynek, akár vállalkozásnak bocsátották ki) 15 százalék lenne a fizetendő adó mértéke. A szervezet felveti, kidolgozandó kérdés, hogy kell-e iparági, tevékenységi megkötés a szociális kata választása esetén.

Válaszunk a kritikákra

Az MKIK több kritikát is megfogalmazott lapunk négy évvel ezelőtti cikkével kapcsolatban. A szervezet észrevételeit jogosnak tartjuk, ám két dolgot hangsúlyoznunk kell.

Egyrészt a kamara által megfogalmazott hiányosságok, így például annak vizsgálata, hogy a számlabefogadó vállalkozás milyen indíttatásból és milyen módon használta ki a törvény által nem tiltott jogi kiskapukat, véleményünk szerint meghaladja egy újságcikk terjedelmét, az sokkal inkább egy anonim résztvevőkkel lebonyolított, reprezentatív kvalitatív kutatás tárgyát képezhetné. A kata megszigorításának pártján állók, illetve az azt ellenzők azonban joggal fogalmazhatnának meg kritikát e kutatás módszertanának egyes elemeiről.

Másrészt lapunk teljes körű adatokkal kívánt dolgozni. A NAV kilenc évre vonatkozó ellenőrzési számai ezt biztosítják, és társadalmi konszenzus van abban a tekintetben, hogy egy állami hatóság által közölt adatok valósak, megbízhatók, így az abból levont következtetések is helytállóak.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Ennyiért adják az eurót csütörtök este

Ennyiért adják az eurót csütörtök este

350 alá is benézett az euróárfolyam csütörtökön, este mégis láthatóan gyengébben zárt a forint. A dollárral és a svájci frankkal szemben is romlott az árfolyam.

Magyarország visszacsúszott a sereghajtó pozícióba az Unióban

Magyarország visszacsúszott a sereghajtó pozícióba az Unióban

Frissítette az Eurostat a tényleges egyéni fogyasztásra vonatkozó adatait: a 2025-ös számok alapján Magyarország és Lettország holtversenyben a lista utolsó helyén áll. 

Árat emel a három nagy mobilszolgáltató, itt vannak a részletek

Árat emel a három nagy mobilszolgáltató, itt vannak a részletek

Az előző év inflációjának mértékével, 4,4 százalékkal emeli árait a Magyar Telekom, a Yettel és a One. A One szeptember 1-től érvényesíti a magasabb árakat, a másik két szolgáltató már július 1-től lép.

Trump aláírta a megállapodást, de hogyan tovább, olajpiac?

Trump aláírta a megállapodást, de hogyan tovább, olajpiac?

Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70 százalékát – vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg idézett csütörtökön.

Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke

Mi lesz a bankokkal a kormányváltás után? Erről is kérdezzük Jelasity Radovánt a Klasszis Klub Live-ban

Az Erste elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke június 25-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Olcsóbb lesz az üzemanyag, már tényleg nagyon közel vannak a védett árak

Olcsóbb lesz az üzemanyag, már tényleg nagyon közel vannak a védett árak

Jelentősen csökkennek az üzemanyagárak idehaza annak köszönhetően, hogy a világpiaci kőolajárak is zuhannak az amerikai-iráni megállapodás hírére.

Európa egyik vezető energiakereskedője lehet Magyarország

Európa egyik vezető energiakereskedője lehet Magyarország

Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével – írta a GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb elemzésében.

Nem várnak tovább a közlekedési dolgozók, a szakszervezet levelet írt a kormánynak

Nem várnak tovább a közlekedési dolgozók, a szakszervezet levelet írt a kormánynak

A korkedvezményes nyugdíjazásról, a Munka törvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója. A KDMU a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte – olvasható a szövetség sajtóközleményében. 

A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat

A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat

Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán.

Nyolc éve nem fordult ilyesmi elő az EBRD alelnökével

Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységéért felelős alelnökével tárgyalt Kármán András pénzügyminiszter és Vitézy Dávid közekedési és beruházási miniszter a két tárcavezető szerdai Facebook bejegyzései szerint. Utoljára 2018-ban fordult ilyesmi elő. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG